Зачем Нацбанку блокчейн: нашумевшую технологию начнут внедрять с реестра банковских гарантий

Нацбанк Беларуси в понедельник объявил о создании на основе технологии блокчейн информационной сети, которая может использоваться для решения широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач. О том, какими будут первые шаги по внедрению этой технологии, говорится в комментарии регулятора.



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Решение об использовании сети блокчейн в рамках банковской системы страны называют первым практическим шагом на пути к цифровой трансформации экономики, что названо одним из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.

В ближайшее время белорусский сегмент сети блокчейн планируется использовать для ведения реестров банковских гарантий.

Банковская гарантия — письменное обещание банка заплатить другому банку, компании или кому-либо по договору, кредиту или долговой ценной бумаге за третью сторону в случае, если эта сторона не выполнит свои обязательства. Как поясняют в НББ, банковские гарантии могут быть разного вида в зависимости от потребностей клиентов. Например, банк может гарантировать платеж, возврат аванса, надлежащее исполнение контракта.

Реестр банковских гарантий — это информационная система, где содержится информация о банковских гарантиях, выданных банками, за исключением банковских гарантий, внесение сведений о которых в реестр не допускается в соответствии с законодательными актами. В Беларуси формирует и ведет реестр Национальный банк, на сайте которого реестр находится в открытом доступе .

Банки обязаны контролировать полноту и достоверность включаемой в реестр и содержащейся в нем информации, обеспечить целостность и подлинность передаваемой информации, поясняют специалисты НББ. Банк направляет в Нацбанк информацию о выдаче банковской гарантии, внесении в ее текст изменений и дополнений, прекращении действия банковской гарантии до окончания срока ее действия не позднее одного рабочего дня, следующего за датой наступления такого события.

«Внедрение новой технологии передачи информации с использованием сети блокчейн позволяет значительно расширить спектр информации, представляемой в реестр банковских гарантий и его функциональные возможности. В частности, в реестр может передаваться не только информация о выданной гарантии, но и сама гарантия, в случае, если это предусмотрено актами законодательства или участники гарантийных отношений представили согласия на размещение гарантий в реестре», — пояснили в НББ.

Сейчас для обеспечения участия хозсубъектов Беларуси в процедурах госзакупок товаров, работ и услуг стран ЕАЭС Нацбанк инициировал внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части признания банковских гарантий, выданных банками-резидентами одного государства-члена в качестве обеспечения участия в госзакупках, проводимых заказчиками других стран ЕАЭС.

«Поскольку реестр банковских гарантий, созданный в России, позволяет раскрыть банковскую гарантию полностью, размещение в реестре самих гарантий банков в Беларуси позволит обеспечить единообразный подход к ведению реестров, подтвердить подлинность банковских гарантий, продолжить работу по признанию заказчиками государств-членов гарантий, размещенных в национальных реестрах, что облегчит доступ субъектов хозяйствования государств-членов ЕАЭС к процедурам государственных закупок товаров, работ и услуг», — отмечают в Нацбанке.

Следующим шагом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. В перспективе эта технология может быть использована как в банковской системе, так и за ее пределами для решения любых задач, требующих информационного обеспечения — в бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой поддержке и многих других сферах.

Немаловажным станет возможность обеспечения реализации технологии умных контрактов. Сейчас Парк высоких технологий и юридической компанией «Алейников и Партнеры» совместно с Национальным банком прорабатываются юридические аспекты реализации проекта.

В Нацбанке напомнили, что в настоящее время при правительстве Беларуси работает специальная межведомственная рабочая группа с участием Администрации Парка высоких технологий, основная задача которой — подготовка проекта нормативного правового акта по вопросам цифровой трансформации белорусской экономики.