Каким должен быть настоящий сыр?

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Роскачество провело исследование тридцати наиболее популярных на рынке сыров торговой марки "Российский", в исследовании принял участие и сыр от белорусской компании "Савушкин продукт". По результатам исследования российское ведомство рассказало, каким параметрам должен соответствовать идеальный сыр.



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Исследование проходило по 77 параметрам качества и безопасности, изучались не только вкусовые качества, но и безопасность продукции. По итогам исследования не было найдено ни одной марки, которая бы соответствовала стандарту, но 21 продукт вместе с сыром от "Савушкин продукт" вошли в категорию "качественные товары".

Что касается белорусского сыра, то эксперты Роскачества признали его безопасным, не нашли в нем растительных жиров и антибиотиков, назвали его дозревшим. В то же время выяснилось, что фактическая жирность сыра не соответствует заявленной (43,81% вместо 50%). Кроме того, в белорусском сыре слишком много соли и "невысокие органолептические показатели".

"Найти на отечественном рынке идеальный сыр "Российский", увы, невозможно. Обратим внимание, что с такой ситуацией Роскачество сталкивается впервые: среди всех исследованных образцов нет ни одного высококачественного продукта, который мог бы претендовать на российский Знак качества. Этот факт говорит о том, что в целом картина на рынке по-настоящему народного сыра выглядит весьма пессимистично", — говорится в выводах исследования.



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Каким должен быть "Российский" сыр?

Стандарт Российской системы качества установил для сыра "Российский" дополнительные требования к важнейшему показателю безопасности — наличию антибиотиков, не запрещенных для использования в России.

Технология производства сыра "Российский" была разработана во Всесоюзном научно-исследовательском институте маслодельной и сыродельной промышленности СССР, а отработана на Угличском заводе еще в начале 1960-х годов.

Производство сыра — недешевый процесс, так как на изготовление килограмма продукта уходит примерно 10 литров молока. Поэтому производители пытаются заменить молочный жир на растительный. Между тем, производители обязаны указывать на упаковке, есть ли в сыре растительные масла: в этом случае он не имеет права называться сыром, это "сырный продукт".



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Для того чтобы узнать, есть ли в сыре "Российский" растительные жиры, Роскачество тестировало образцы на наличие фитостеринов. Их присутствие в составе продукта точно указывает на то, что молочные жиры в нем заменены жирами немолочного происхождения. Наличие растительных жиров было выявлено в двух исследованных марках.

Антибиотиков в сыре также быть не должно. Между тем, они могут попасть в готовый продукт только из молочного сырья. Однако если остаточные концентрации антибиотиков в молоке присутствуют, качественного сыра из него не изготовить: бактериальная закваска будет работать неправильно и не даст сыру дозреть.

Роскачество тестировало образцы сыра на наличие в них антибиотиков тетрациклиновой группы, левомицетина (хлорамфеникола), антибиотиков группы метронидазолов, а также группы сульфаниламидов. В общей сложности десять исследованных продуктов содержали антибиотики.

Жирность, соль и "правильные дырки"

Кроме того, сыр должен соответствовать заявленной производителем жирности (обязательно 50%), быть зрелым (срок созревания не менее 60 суток) и не содержать слишком много соли — не более 1,5-1,8%.

Плесени в "Российском сыре" также быть не должно — ни обычной, ни благородной, этот вид сыра не относится к плесневым.

Также "Российский сыр" должен иметь правильные дырки — мелкие пузырьки воздуха круглой или овальной формы. Это свидетельствует о том, что производитель не нарушил технологии формования сыра.



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Россельхознадзор был не прав?

Между тем, Россельхознадзор уже в этом году неоднократно ограничивал или закрывал для поставок белорусские молокоперерабатывающие заводы. Речь шла в основном о сухом молоке, масле сливочном и сырах.

Основные претензии российского надзорного ведомства заключались в том, что в белорусской молочной продукции содержатся антибиотики в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Под критику Россельхознадзора попадал и "Савушкин продукт" , однако к какой именно продукции и торговым маркам предъявлялись претензии, в российском ведомстве не уточняли.