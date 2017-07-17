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Долговая пропасть: РФ даст Беларуси взаймы 700 млн долларов
18.07.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ
Российская сторона готова выделить Беларуси очередной кредит. Как сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, сейчас оформляются документы для выделения денег.
«Политические решения все приняли. Мы оформляем документы и все — 700 млн долларов, как и договорились, как было объявлено», — подчеркнул замглавы российского ведомства. Все необходимые документы будут оформлены после подписания распоряжения правительства РФ, сообщает сегодня
Отметим, что в мае белорусский министр финансов Владимир Амарин сообщил о намерении России выделить Беларуси кредит на рефинансирование долга. Ранее речь шла о возможном выделении миллиарда долларов, чтобы залатать ими долговую брешь по газовым выплатам. Однако министр озвучил сумму в 700 млн, что и было подтверждено сегодня Сторчаком.
Напомним также, что 9 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко по итогам переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге 3 апреля заявил, что
Помимо этого, в конце июня Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР),
Отметим, что внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года
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Российская сторона готова выделить Беларуси очередной кредит. Как сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, сейчас оформляются документы для...
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