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Долговая пропасть: РФ даст Беларуси взаймы 700 млн долларов

18.07.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Российская сторона готова выделить Беларуси очередной кредит. Как сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, сейчас оформляются документы для выделения денег.

«Политические решения все приняли. Мы оформляем документы и все — 700 млн долларов, как и договорились, как было объявлено», — подчеркнул замглавы российского ведомства. Все необходимые документы будут оформлены после подписания распоряжения правительства РФ, сообщает сегодня ТАСС.

Отметим, что в мае белорусский министр финансов Владимир Амарин сообщил о намерении России выделить Беларуси кредит на рефинансирование долга. Ранее речь шла о возможном выделении миллиарда долларов, чтобы залатать ими долговую брешь по газовым выплатам. Однако министр озвучил сумму в 700 млн, что и было подтверждено сегодня Сторчаком.  

Напомним также, что 9 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко по итогам переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге 3 апреля заявил, что было сделано поручение дополнительно выдать Беларуси около 1 млрд долларов кредитов на хороших условиях выделить для финансирования белорусского госдолга за газ в размере более 700 млн долларов, который Беларусь в итоге оплатила.

Помимо этого, в конце июня Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита Фонда в объеме 300 млн долларов. Как уже писала БДГ, эксперты считают, что эти средства могут пойти на три цели, главная из которых оплата старых долгов. 

Отметим, что внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 13,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 258,5 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%. Только в январе-апреле этого года Беларусью были привлечены внешние государственные займы на сумму 530,3 млн долларов. Выплаты по госдолгу в 2017 году составят 3,2 млрд долларов США. На снижение госдолга влияет, в первую очередь, снижение курса доллара. Снижение госдолга свидетельствует о том, что рефинансировать госдолг пока не удается, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

 

 
 
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Российская сторона готова выделить Беларуси очередной кредит. Как сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, сейчас оформляются документы для...

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