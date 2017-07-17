Июнь 2017: разрыв между ценами предложения и реальных сделок сократился до 5-летнего минимума

Несколько фактов о спросе

Третий месяц подряд сделок с 1-комнатными квартирами регистрируют больше, чем с 2-комнатными (40% и 37%, соответственно). Ещё в Iквартале “двушки” пользовались большей популярностью.

На квартиры в готовых новостройках пришлось чуть менее 13% - это самый низкий показатель для отдельно взятого месяца за последний год.

В зависимости от материала стен изменение спроса могло сильно отличаться: он уменьшился на 6% в панельных домах и вырос на 14% в кирпичных.

Средняя цена проданных квартир по итогам первого летнего месяца немного выросла (на 0,4%) и составила 1117 $/м2. Четыре месяца подряд средняя цена сделки остаётся выше, чем в 2016 году. На данный момент она превышает прошлогодний уровень на 1,1%.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1169 $/м2 (+0,3% за месяц) – $41 300;

· 2-комнатные квартиры: 1093 $/м2 (+1,0%) – $53 250;

· 3-комнатные квартиры: 1054 $/м2 (+0,3%) – $72 000;

· 4-комнатные квартиры: 1034 $/м2 (-1,6%) – $88 300.

Разрыв между средними ценами предложения и реальных сделок в июне оказался менее 2%. Последний раз дистанция между двумя кривыми была такой незначительной в середине 2012 года и тогда это совпало с переломным моментом в ценовой динамике (снижение цен сменилось ростом).



