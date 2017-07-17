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Тепло для нужд горячего водоснабжения с июля подешевело на 2%

18.07.2017 13:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 июля 2017 года изменило тариф на тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения и отопления.

Тепло для нужд горячего водоснабжения с июля подешевело на 2%
© Pixabay
Опубликован график отключения горячей воды в Минске на июль 2017

Соответствующее решение закреплено постановлением №38 от 13 июля 2017 года. Документ МАРТ вступает в силу с 19 июля, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

"С 1 июля изменен тариф на тепловую энергию организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющим ЖКУ. Тариф в размере 15,3622 рубля. за 1 Гкал установлен организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги", — говорится в комментарии Национального центра правовой информации.

Там отмечается, что такие же тарифы будут установлены организациям застройщиков, товариществ собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Ранее, отмечает НЦПИ, тариф составлял 15,6722 рублей за 1 Гкал. Таким образом, с 1 июля он снизился на 2%.

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление МАРТ об изменении тарифов вступает в силу с 19 июля, но распространяется на отношения с 1 июля.

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