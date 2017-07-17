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Евро подорожал во вторник на 1,5 копейки

18.07.2017 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусский рубль вновь снизился в стоимости по отношению к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 19 июля по итогам торгов во вторник:

  • Доллар США — 1,9521
  • Евро — 2,2480
  • 100 российских рублей — 3,2891

Таким образом, во вторник европейская валюта прибавила 1,49 копейки. Несколько подорожал и доллар, однако изменения его стоимости незначительны. Российский рубль подешевел — на 1,34 копейки за 100RUB.

Ослабление белорусского рубля к доллару и евро во вторник произошло на фоне снижающихся цен на нефть. Выросли курсы валют 18 июля и на торгах Московской биржи.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам биржевых торгов, доллар и евро выросли к белорусскому рублю на фоне снизившихся цен на нефть.

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