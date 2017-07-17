|
Евро подорожал во вторник на 1,5 копейки
18.07.2017 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусский рубль вновь снизился в стоимости по отношению к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.
Нацбанк установил официальные курсы валют на 19 июля по итогам торгов во вторник:
Таким образом, во вторник европейская валюта прибавила 1,49 копейки. Несколько подорожал и доллар, однако изменения его стоимости незначительны. Российский рубль подешевел — на 1,34 копейки за 100RUB.
Ослабление белорусского рубля к доллару и евро во вторник произошло на фоне снижающихся цен на нефть. Выросли курсы валют 18 июля и на торгах Московской биржи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам биржевых торгов, доллар и евро выросли к белорусскому рублю на фоне снизившихся цен на нефть.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии