Евро подорожал во вторник на 1,5 копейки

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусский рубль вновь снизился в стоимости по отношению к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.

Нацбанк установил официальные курсы валют на 19 июля по итогам торгов во вторник:

Доллар США — 1,9521

Евро — 2,2480

100 российских рублей — 3,2891

Таким образом, во вторник европейская валюта прибавила 1,49 копейки. Несколько подорожал и доллар, однако изменения его стоимости незначительны. Российский рубль подешевел — на 1,34 копейки за 100RUB.

Ослабление белорусского рубля к доллару и евро во вторник произошло на фоне снижающихся цен на нефть. Выросли курсы валют 18 июля и на торгах Московской биржи.