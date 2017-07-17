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Замглавы Палаты представителей: Отношения Беларуси с ЕС набирают обороты

18.07.2017 14:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом, заявил замзамглавы Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук 18 июля на встрече с делегацией Европарламента в Минске.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Он подчеркнул, что это первая официальная встреча белорусских депутатов с европарламентариями. «Воспринимаю это как хороший знак того, что наши отношения развиваются позитивно и набирают оборот», — сказал Пирштук.

Беларусь, по его словам, всегда являлась надежным партнером ЕС «не только по социально-экономической стабильности, но и по другим важным вопросам». «Я имел в виду военную, энергетическую стабильность борьбу с преступностью и нелегальной миграцией», — добавил заместитель председателя нижней палаты.

Пирштук напомнил о том, что недавно в Минске прошла сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ходе которой Александр Лукашенко предложил запустить процесс «Хельсинки-2». «Мы считаем, что в данный момент остро стоит необходимость усиления взаимного доверия активизация диалога. В этом смысле Беларусь может, хочет и будет играть важную роль в этом процессе», — сказал парламентарий.

В свою очередь глава делегации Европарламента Богдан Здроевский отметил, что самое главное в данном визите — наладить диалог. «Без хорошей коммуникации и взаимопонимания никакого развития не будет», — сказал он.

По словам Здроевского, Европарламент уделяет особое внимание вопросам развития сотрудничества в рамках Восточного партнерства и его парламентской составляющей — Евронеста.

«В феврале в Беларуси пройдут местные выборы и мы надеемся, что будет продемонстрирован определенный прогресс», — сказал Здроевский.

Он также отметил, что на данный момент в Беларуси отсутствуют политзаключенные, а в белорусском парламенте есть два представителя оппозиции. «Мы продолжаем следить за теми действиями, которые Беларусь предпринимает в отношении ситуации в Украине. Мы отметили тот факт, что вы не признали аннексию Крыма», — сказал европарламентарий.

Здроевский выразил «искреннее убеждение» в том, что сегодняшняя встреча «выльется в расширение отношений» Беларуси с Евросоюзом.

Евродепутаты уже встретились с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. У них в планах также встречи в Минобразования, ЦИК и с оппозицией.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава делегации Европарламента Богдан Здроевский высказал надежду на прогресс на местных выборах в Беларуси в феврале 2018 года.

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