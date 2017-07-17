Суд Минска начал дело о признании банкротом «Мотовело»

Экономический суд Минска начал дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело».

Временным управляющим предприятия назначена руководитель ООО «Антикризисное управление» Ольга Рачко, на предприятии введен «защитный период» до 5 октября. В течение этого времени будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для признания завода банкротом. При принятии положительного решения «Мотовело» либо ликвидируют, ли начнется процедура санации.

С заявлением о признании банкротом в суд обратился сам завод, объяснив свое решение устойчивой неплатежеспособностью: предприятие задолжало семи банкам страны. В банковском залоге находится недвижимость завода стоимостью почти 88 миллионов долларов.

Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества «Мотовело», превышает 61 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам - почти 60 миллионов долларов. Сейчас основной вид деятельности «Мотовело» не производство мотоциклов и велосипедов, а сдача в аренду помещений, сообщает "Свабода" .

Напомним, что экс-глава ОАО «Мотовело» Александр Муравьев был был задержан летом 2015 года . Он обвинялся в ряде преступлений, среди которых мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, организация уклонения от уплаты налогов и пособничество в уклонении от уплаты налогов. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества.