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Суд Минска начал дело о признании банкротом «Мотовело»
18.07.2017 14:45 — Новости Экономики | БДГ
Экономический суд Минска начал дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело».
Временным управляющим предприятия назначена руководитель ООО «Антикризисное управление» Ольга Рачко, на предприятии введен «защитный период» до 5 октября. В течение этого времени будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для признания завода банкротом. При принятии положительного решения «Мотовело» либо ликвидируют, ли начнется процедура санации.
С заявлением о признании банкротом в суд обратился сам завод, объяснив свое решение устойчивой неплатежеспособностью: предприятие задолжало семи банкам страны. В банковском залоге находится недвижимость завода стоимостью почти 88 миллионов долларов.
Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества «Мотовело», превышает 61 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам - почти 60 миллионов долларов. Сейчас основной вид деятельности «Мотовело» не производство мотоциклов и велосипедов, а сдача в аренду помещений, сообщает
Напомним, что экс-глава ОАО «Мотовело» Александр Муравьев был
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Экономический суд Минска начал дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело».
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