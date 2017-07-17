Белорусские нефтяники будут бурить скважины для украинских партнеров

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Государственное нефтегазовое объединение "Белоруснефть" выиграло тендеры на бурение газовых скважин в Украине, сообщили Sputnik в пресс-службе объединения.

Там отметили, что в последнее время "Белоруснефть" заметно нарастила свое присутствие на рынке нефтяного и газового сервиса в Украине. Для выполнения этих работ в стране создана дочерняя компания объединения "Сервис Ойл". О бурении эксплуатационных скважин шла речь во время визита в объединение "Белоруснефть" делегации крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании — ООО "ДТЭК Нефтегаз".

"Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества. Речь идет о победе "Белоруснефти" в тендере на бурение четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении", — сообщили в пресс-службе.

Также по результатам тендера "Белоруснефти" присуждена победа в 2-х из 4-х лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для ПАО "Укргаздобыча".

В объединении напомнили, что сейчас белорусские нефтяники завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО "Украгаздобыча".

Уже в скором времени, по контракту с компанией "Надра-Геоинвест", специалисты "Белоруснефти" приступят к проведению 3D сейсморазведки в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных. Затем на очереди сейсморазведка по технологии 3D в объеме 390 кв. км — для ПАО "Укргаздобыча".

ПО "Белоруснефть" занимается разведкой и добычей нефти в Беларуси, в России и Венесуэле, а также выполняет сервисные услуги в ряде стран мира.