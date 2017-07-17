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"Белоруснефть" пробурит скважины самому богатому украинцу

18.07.2017 15:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусские нефтяники будут строить скважины для украинских партнеров. Об этом шла речь во время визита в гособъединение «Белоруснефть» делегации крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании — ООО «ДТЭК Нефтегаз».

«Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества. Речь идет о победе „Белоруснефти“ в тендере на бурение 4 эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении», говорится в сообщении белорусской компании.

В последнее время деятельность «Белоруснефти» с привлечением украинского дочернего предприятия «Сервис Ойл» на этом рынке заметно активизировалась. Белорусские нефтяники завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО «Украгаздобыча».

Уже в скором времени по контракту с компанией «НАДРА-ГЕОИНВЕСТ» специалисты «Белоруснефти» приступят к проведению 3D сейсморазведки в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных. Затем на очереди сейсморазведка по технологии 3D в объеме 390 кв. км — для «Укргаздобычи».

Также по результатам тендера «Белоруснефти» присуждена победа в двух из четырех лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для «Укргаздобычи».

«ДТЭК Нефтегаз» — операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят два газодобывающих предприятия — «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК — крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». 100% акций СКМ принадлежат самому богатому бизнесмену Украины Ринату Ахметову. Его состояние в 2017 году журнал Forbes оценил в 4,6 млрд долларов и отвел 359-е место среди самых состоятельных бизнесменов мира.

 
 
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В последнее время деятельность "Белоруснефти" с привлечением украинского дочернего предприятия "Сервис Ойл" на этом рынке заметно активизировалась.

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Белорусские нефтяники будут бурить скважины для украинских партнеров
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