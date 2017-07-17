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В Беларуси открыли финансовый супермаркет

18.07.2017 16:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Альфа-Банк открыл в Беларуси финансовый супермаркет. Высокотехнологичное отделение нового формата с расширенными возможностями самообслуживания появилось в центре Барановичей.

Финансовый супермаркет заработал в историческом центре города – на улице Советской. В отличие от обычного отделения, многие процессы в нем автоматизированы, а каждый посетитель может получить консультацию и выбрать услугу так же, как товар на полке магазина. «Формат финансового супермаркета сейчас весьма популярен. Он позволяет упростить взаимодействие с банком, делает его ненавязчивым и понятным. Теперь и жители Барановичей могут прочувствовать это на собственном опыте», – пояснили в  Альфа-Банке.

В новом отделении представили наиболее популярные банковские услуги, вроде заказа карточки, открытия вкладов или получения кредита. Встречают посетителей в лаунж-зоне, а решать вопросы готовы со спринтерской скоростью – куда быстрее, чем в других бэк-офисах. Специалисты обещают помочь с деньгами, учат летать из Минска за 20 евро, предлагают вернуть 2% с повседневных покупок и показывают, как продавать и покупать валюту по одинаковому курсу.

Новое отделение стало одним из самых высокотехнологичных в Барановичах. Для посетителей круглосуточно действует зона самообслуживания с персональным доступом – открыть дверь можно только электронным ключом. За ней находятся банкомат с тремя валютами и терминал по приему наличных. Автомат пересчитывает и загружает банкноты с феноменальной прытью – 1200 купюр в минуту. Настолько быстро, что вся операция занимает около пяти минут.

В финансовом супермаркете действует первый в Беларуси карточный трейд-ин. Взамен подержанной карты любого банка здесь выдают новый «пластик», но с более высоким статусом. Получить его можно в одной из трех валют (белорусские рубли, доллары или евро) и с бесплатным трехлетним периодом, в течение которого не будет взиматься комиссия за пользование. Такая возможность действует для клиентов любого банка.

Формат «финансового супермаркета» зародился в США, после чего обрел популярность в европейских и азиатских странах. Его отличают шаговая доступность, высокий уровень автоматизации (всё должно быть не сложнее, чем выбрать кофе), применение принципа самообслуживания и широкий выбор популярных решений для населения. В таких отделениях большинство задач можно решить с помощью терминалов и инфокиосков, а специалисты выполняют в первую очередь функцию консультанта.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Альфа-Банк открыл в Беларуси финансовый супермаркет. Высокотехнологичное отделение нового формата с расширенными возможностями самообслуживания появилось в...

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