Кобяков назвал недостаточной работу по развитию Орши

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков назвал недостаточной проделанную правительством работу по развитию Оршанского района, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Владимир Песня Оршу будут усиленно развивать – президент подписал пакет документов

Ранее глава государства дал правительству Беларуси поручение навести "железный порядок" в районе. В начале июля Лукашенко подписал ряд документов, направленных на развитие Орши и района.

"Работа ведется. Вместе с тем этого недостаточно. Некоторые решения не выполнены, по некоторым сорваны сроки", — заявил Кобяков на заседании президиума Совета министров во вторник в Минске.

В частности, по его словам, на выездном заседании президиума Совмина было определено, что каждый орган управления детализирует свои задачи в отраслевых планах, развернет в них мероприятия комплексного плана первоочередных мер. Были даны соответствующее поручение правительства.

"Но до сих пор такие подробные отраслевые планы не утверждены — даже теми органами управления, у которых сосредоточены проблемные предприятия: Минпромом, Минстройархитектуры, Госкомвоенпромом. Кроме того, их не утвердили самые заинтересованные — Витебский облисполком и Оршанский райисполком", — сказал Кобяков.

По его словам, комплексным планом предусмотрено создание на оршанском заводе "Легмаш" совместного предприятия с чешской компанией по производству бесшовных газовых баллонов.

"Если четко не расписать все шаги, не закрепить ответственность — к концу года предприятия не будет", — подчеркнул глава правительства. По словам премьера, сейчас у "Легмаша", Оршанского инструментального завода и ряда других предприятий продолжают расти убытки и долги за энергоресурсы.

Есть вопросы по организации работы на других объектах. Так, принципиальное решение о финансировании из госинвестпрограммы половины строительно-монтажных работ по больнице им. Семашко в Орше принято в начале прошлого месяца. Однако Витебским облисполкомом предложение главе государства по вопросу включения объекта в госинвестпрограмму и о порядке финансировании до включения в программу до сих пор не внесены.

Вместе с тем премьер отметил и положительные тенденции в развитии района.

"Отмечу положительные подвижки в результатах региона. Индекс промышленного производства по Оршанскому району пока ниже 100%, но подрос по сравнению с первым кварталом, увеличился темп роста строительно-монтажных работ (88,6% — за январь-март, 155,5% — за январь-май). Возрос объем розничного товарооборота до 100,2%", — сказал Кобяков.

По его словам, количество убыточных организаций сократилось с 28 до 25, вырос профицит внешней торговли. Также есть и рост зарплат, нет задолженностей по ее выплате.

"Задача сегодняшнего заседания — определить, где недорабатывают республиканские органы, Витебский облисполком и Оршанский райисполком, предприятия и какие дополнительные меры нужны со стороны главы государства и правительства", — резюмировал Кобяков.

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