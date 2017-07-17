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Президент назначил нового председателя Госкомвоенпрома
18.07.2017 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового главы Госкомвоенпрома, сообщает пресс-служба главы государства.
На должность назначен генерал-майор Олег Двигалев. Указом президента он также освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.
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18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового главы Госкомвоенпрома, сообщает пресс-служба главы государства.
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