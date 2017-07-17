ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент назначил нового председателя Госкомвоенпрома

18.07.2017 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового главы Госкомвоенпрома, сообщает пресс-служба главы государства.

На должность назначен генерал-майор Олег Двигалев. Указом президента он также освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового главы Госкомвоенпрома, сообщает пресс-служба главы государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кобяков назвал недостаточной работу по развитию Орши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика