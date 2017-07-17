Беларуси не получилось провести свою кандидатуру на пост генерального секретаря ОБСЕ из-за того, что в организации еще сильна инерция и есть «боязнь новых веяний», сказала TUT.BY посол Беларуси в Австрии и постпред при ОБСЕ Елена Купчина. Именно ее Минск выдвигал на должность главы секретариата ОБСЕ. Сегодня стало официально известно, что этот пост займет швейцарец Томас Гремингер.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дипломат пояснила, что в ОБСЕ работает принцип консенсуса, а значит «вопрос заключается не в том, сколько стран поддержало или не поддержало, а в том, насколько та или иная кандидатура является комфортной и приемлемой для всех государств-участников».

— В ходе своей предвыборной кампании я подчеркивала, что как юрист понимаю важность соблюдения принципов, на которых основана организация, и строгого выполнения Генеральным секретарем своего мандата.

По словам Купчиной, она делала сильный акцент на том, что сегодня ОБСЕ необходимо придать новое дыхание по целому ряду направлений, усилить чувство «сопричастности» (joint ownership) и «реально работать над преодолением, к сожалению, все усиливающейся конфронтации и «наведением мостов».

— Возможно, в случае с Беларусью определенную роль сыграла сила инерции и боязнь новых веяний в организации. Наверное, еще не все к этому готовы. Думаю также, что не все государства-участники реально заинтересованы работать над укреплением организации во всех трех измерениях безопасности.

Тем не менее, посол считает, что эта кампания позволила «еще больше укрепить наши позиции в ОБСЕ и дала возможность по-новому взглянуть на Беларусь как на государство, продвигающее объединительную и созидательную повестку дня на международной арене».

Купчина отметила, что Беларусь поздравляет вновь назначенного генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и других новых руководителей в организации.

— Нам всем необходимо работать над восстановлением доверия и построением подлинного сообщества единой и неделимой безопасности. Именно к этому всегда призывала Беларусь. Над этим мы и продолжим работать.

Кроме Гремингера, сегодня официально подтвердились назначения директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Гисладоттир из Исландии, представителем ОБСЕ по СМИ француза Арлем Дезир, а новым Верховным комиссаром по делам нацменьшинств бывшего генсека ОБСЕ Ламберто Занньера.

Напомним, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада отказались поддержать кандидатуру Елены Купчиной Купчину. По данным « Коммерсанта », причиной стали весенние разгоны акций протеста в Беларуси.