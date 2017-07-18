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В Минске начался суд над бывшими топ-менеджерами Беларусбанка

19.07.2017 10:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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В среду в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела Геннадия Господарика, бывшего первого заместителя председателя правления Беларусбанка, крупнейшего белорусского банка, передает корреспондент TUT.BY.


Геннадий Господарик и Николай Цырто. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Защита обвиняемых ходатайствует о закрытии процесса, ссылаясь на возможное разглашение коммерческой тайны и госсекретов. Гособвинитель Юрий Шерснев заявил, что не видит оснований закрывать процесс. Суд удалился в совещательную комнату.

Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч 3 ст. 430 (получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение — максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (части 2 и 3 статьи 424).

На скамье подсудимых также бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто, который подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431).

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».

 
Теги: Минск
 
 
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В среду в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела Геннадия Господарика, бывшего первого заместителя председателя правления...

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