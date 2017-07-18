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В Минске начался суд над бывшими топ-менеджерами Беларусбанка
19.07.2017 10:22 — Новости Экономики | Tut.by
В среду в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела Геннадия Господарика, бывшего первого заместителя председателя правления Беларусбанка, крупнейшего белорусского банка, передает корреспондент TUT.BY.
Защита обвиняемых ходатайствует о закрытии процесса, ссылаясь на возможное разглашение коммерческой тайны и госсекретов. Гособвинитель Юрий Шерснев заявил, что не видит оснований закрывать процесс. Суд удалился в совещательную комнату.
Господарик,
На скамье подсудимых также бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто, который подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431).
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В среду в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела Геннадия Господарика, бывшего первого заместителя председателя правления...
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