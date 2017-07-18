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Реальные доходы населения стали снижаться медленнее

19.07.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь-май 2017 года снизились на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

В январе снижение реальных доходов поставило своеобразный антирекорд — 4,5%, по итогам января-февраля оно составило 3,1%, по итогам первого квартала реальные доходы снизились на 2,2%, в январе-апреле — 1,6%.

Таким образом, по итогам января-мая можно говорить о том, что темпы падения реальных доходов населения снижаются.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов на долю оплаты труда пришлось 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составили 8,1%. Пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению составили еще 24,7% в структуре доходов, на долю доходов от собственности и прочие доходы пришлось еще 5,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%. При этом правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

На 2017 год макропрогнозом запланирован рост реальных денежных доходов населения на 1,3%.

Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы заложен рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал неукоснительно выполнить его поручение по доведению к концу года уровня средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
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За январь-май падение составило 1,2% против 1,6% в январе-апреле. На долю оплаты труда в структуре реальных доходов пришлось более 61%.

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