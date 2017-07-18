Capital.com получил инвестиции в размере $25 млн

Кипрская финтех-компания Capital.com привлекла капитал в $25 млн от фондов Larnabel Ventures и VP Capital на инновационный проект. В него вложили инвестиции белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня и Larnabel Enterprises, инвестировав по $12,5 млн.

Таким образом, владельцем 49% компании Larnabel Enterprises стал Виктор Прокопеня, 51% принадлежит семье Гуцериевых.

Компания Capital.com сообщает о разработке мобильного приложения для финансовой торговли с помощью искусственного интеллекта. Инновационная функция Smart Feed формирует персонализированные новостные ленты, исходя из инвестиционного поведения трейдеров.

Smart Feed помогает пользователям избежать «ментальных эффектов» – чрезмерной самоуверенности, эффекта диспозиции и других. В случае их возникновения функция демонстрирует инвестору обучающую информацию о более эффективном управлении капиталом.

В настоящее время заявка на инновационное решение Smart Feed ожидает утверждения в патентной комиссии, однако приложение уже начало работать в тестовом формате для стран Евросоюза. Запуск проекта в России в настоящий момент не планируется.

По словам исполнительного директора Capital.com Киры Бондаревой, финансовые технологии открывают для компаний колоссальные возможности. Используя искусственный интеллект, в частности, передовую функцию Smart Feed, «Capital.com сможет как обучать пользователей, так и продвигать рациональный подход к инвестициям».

Приложение для смартфонов Capital.com доступно в магазинах iTunes и Google Play европейских стран.

В проект вложили инвестиции в размере $25 млн Виктор Прокопеня и Larnabel Enterprises, инвестировав по $12,5 млн. Владельцем 49% компании Larnabel Enterprises стал Виктор Прокопеня, 51% принадлежит семье Гуцериевых.

Напомним, известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня является самым крупным налогоплательщиком подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Larnabel Ventures семьи Гуцериевых и VP Capital Виктора Прокопени объявили о совместном инвестировании компании Banuba. Стартап занимается разработкой мобильных приложений с использованием дополненной реальности (AR).

4 июля Виктор Прокопеня заявил, что намерен приобрести Паритетбанк, а в дальнейшем и «Сбербанк» Украины. Результаты сделки пока неизвестны.

О Capital.com

Capital.com – финтех-компания, разрабатывающая мобильные приложения для инвестиций. Одно из приложений предоставляет пользователям платформу для торговли финансовыми инструментами с мобильных устройств. Штаб-квартира Capital.com расположена в г.Лимасол (Кипр). Capital.com является инвестиционной компанией, обладает лицензией Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра. Компания работает только на рынке Европейского союза. В ближайшем будущем Сapital.com будет расширять географию своего присутствия в других регионах. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: https://capital.com/

О VP Capital

VP Capital является глобальной инвестиционной компанией, ориентированной на технологический сектор.

О Larnabel Ventures

Larnabel Ventures – инвестиционный фонд, ориентированный на ИТ-сектор.