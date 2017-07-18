ЕРИП станет частью белорусской инфосети на технологии блокчейн

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Совет операторов инфосети банковской системы Беларуси принял положение, согласно которому определены узлы информационной сети, построенной с использованием блокчейна, и их владельцы, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ЕРИП.



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"ЕРИП" станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси", — рассказала зампред правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Наталья Штевнина.

Она отметила, что технические работы для получения необходимого статуса уже проделаны, добавив, что использование новых технологий входит в программу развития ЕРИП на ближайшие два года.

"Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети", — подчеркнула представительница ЕРИП.

ЕРИП является не только важной частью финансового сектора республики, но и всей информационно-платежной структуры Беларуси.

Накануне стало известно, что Нацбанк создал информационную сеть на основе блокчейн . С помощью этой сети планируется решать большой спектр как банковских, так и небанковских задач.