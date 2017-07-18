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ЕРИП станет частью белорусской инфосети на технологии блокчейн
19.07.2017 12:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Совет операторов инфосети банковской системы Беларуси принял положение, согласно которому определены узлы информационной сети, построенной с использованием блокчейна, и их владельцы, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ЕРИП.
© AFP/ ROSLAN RAHMAN
"ЕРИП" станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси", — рассказала зампред правления ОАО "НКФО "ЕРИП" Наталья Штевнина.
Она отметила, что технические работы для получения необходимого статуса уже проделаны, добавив, что использование новых технологий входит в программу развития ЕРИП на ближайшие два года.
"Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети", — подчеркнула представительница ЕРИП.
ЕРИП является не только важной частью финансового сектора республики, но и всей информационно-платежной структуры Беларуси.
Накануне стало известно, что
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Информационное пространство уже проделало необходимую работу для получения статуса владельца определяющего узла инфосети.
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