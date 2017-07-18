Беларусь и Латвия обмениваются информацией, в том числе на уровне министерств обороны, чтобы снизить возможность «всяких рисков и происшествий» в ходе учений грядущих белорусско-российских учений «Запад-2017». Об этом заявил журналистам глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ринкевичс напомнил, что Латвия входит в НАТО, а Беларусь — в ОДКБ.

— Мы с уважением относимся к выбору, который делают наши соседи в сфере безопасности. Вы знаете, что в странах Балтии дислоцированы дополнительные контингенты НАТО. Этого бы не случилось, если бы не было событий 2014 года в Крыму.

Но Беларусь и Латвия обмениваются информацией, чтобы снизить возможность «всяких рисков и происшествий», а между Минобороны обеих стран заключены соглашения о сотрудничестве.

— У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017». Министр [Макей] мне очень подробно объяснил государственную позицию.

Ринкевичс добавил, что белорусско-европейские отношения стали носить более рациональный и конструктивный характер, и многое, чего ожидали оба министра после их предыдущей встречи в Минске 2,5 года назад, осуществилось.

— Это показывает, что мы не только разговариваем, но и достигаем конкретного результата.

Стороны обсудили упрощение визового режима между Беларусью и ЕС, латвийский министр поднял и вопросы прав человека.

— Мы очень хотели бы видеть, чтобы Беларусь ввела мораторий на смертную казнь и проходила регистрация политических партий. Мы говорили и о свободе прессы. Мы понимаем, что есть вопросы, которые не могут решаться так быстро. Но то, как мы решаем эти вопросы, дает мне повод сказать, что есть прогресс и он будет продолжаться.

Макей также проинформировал Ринкевичса о мерах по обеспечению безопасности строительства БелАЭС, и эта информация латвийского министра «обнадежила».

— Так что я вижу перспективу [в отношениях], но не ждите прорыва, — резюмировал глава МИД Латвии.

Владимир Макей в свою очередь поблагодарил коллегу за содействие Латвии в снятии европейских санкций в прошлом году. По словам белорусского министра, у двух стран отсутствуют разногласия по «подавляющему большинству вопросов».

— В преддверие проведения в Беларуси и Латвии Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, необходимо уже сейчас начинать работу по созданию совместных логистических продуктов и маршрутов, совершенствованию автомобильной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Перед подходом к прессе министры торжественно погасили почтовые марки, посвященные 25-летию дипломатических отношений двух стран/