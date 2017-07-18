﻿ Министр иностранных дел Латвии: У нас больше нет вопросов к Беларуси по учениям "Запад-2017". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр иностранных дел Латвии: У нас больше нет вопросов к Беларуси по учениям "Запад-2017"

19.07.2017 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Латвия обмениваются информацией, в том числе на уровне министерств обороны, чтобы снизить возможность «всяких рисков и происшествий» в ходе учений грядущих белорусско-российских учений «Запад-2017». Об этом заявил журналистам глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ринкевичс напомнил, что Латвия входит в НАТО, а Беларусь — в ОДКБ.

— Мы с уважением относимся к выбору, который делают наши соседи в сфере безопасности. Вы знаете, что в странах Балтии дислоцированы дополнительные контингенты НАТО. Этого бы не случилось, если бы не было событий 2014 года в Крыму.

Но Беларусь и Латвия обмениваются информацией, чтобы снизить возможность «всяких рисков и происшествий», а между Минобороны обеих стран заключены соглашения о сотрудничестве.

— У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017». Министр [Макей] мне очень подробно объяснил государственную позицию.

Ринкевичс добавил, что белорусско-европейские отношения стали носить более рациональный и конструктивный характер, и многое, чего ожидали оба министра после их предыдущей встречи в Минске 2,5 года назад, осуществилось.

— Это показывает, что мы не только разговариваем, но и достигаем конкретного результата.

Стороны обсудили упрощение визового режима между Беларусью и ЕС, латвийский министр поднял и вопросы прав человека.

— Мы очень хотели бы видеть, чтобы Беларусь ввела мораторий на смертную казнь и проходила регистрация политических партий. Мы говорили и о свободе прессы. Мы понимаем, что есть вопросы, которые не могут решаться так быстро. Но то, как мы решаем эти вопросы, дает мне повод сказать, что есть прогресс и он будет продолжаться.

Макей также проинформировал Ринкевичса о мерах по обеспечению безопасности строительства БелАЭС, и эта информация латвийского министра «обнадежила».

— Так что я вижу перспективу [в отношениях], но не ждите прорыва, — резюмировал глава МИД Латвии.

Владимир Макей в свою очередь поблагодарил коллегу за содействие Латвии в снятии европейских санкций в прошлом году. По словам белорусского министра, у двух стран отсутствуют разногласия по «подавляющему большинству вопросов».

— В преддверие проведения в Беларуси и Латвии Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, необходимо уже сейчас начинать работу по созданию совместных логистических продуктов и маршрутов, совершенствованию автомобильной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Перед подходом к прессе министры торжественно погасили почтовые марки, посвященные 25-летию дипломатических отношений двух стран/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Макей в свою очередь поблагодарил коллегу за содействие Латвии в снятии европейских санкций в прошлом году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕРИП станет частью белорусской инфосети на технологии блокчейн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика