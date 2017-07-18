ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Беларусь страдает из-за конфликта в Украине

19.07.2017 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минск категорически не приемлет ситуацию, которая существует в треугольнике «Беларусь-Россия-Украина», заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в Минске.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Макей отметил, что белорусская позиция по отношению к событиям в Украине неизменна и была заявлена и много раз подтверждена президентом.

— И Россия, и Украина — для нас самые близкие страны на постсоветском пространстве. Это наши соседи, наши самые главные торгово-экономические партнеры. Мы категорически не приемлем той ситуации, которая существует сегодня в этом треугольнике «Беларусь-Россия-Украина».

Минск выступает за скорейшее разрешение конфликта, потому что испытывает негативное влияние конфликта, добавил министр.

— Беларусь страдает из-за этого конфликта, из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Европейским союзом.

Опасность для Беларуси еще и в том, что в Украине, по официальным данным Киева, на руках — 900 тысяч единиц незарегистрированного оружия.

— А по неофициальным данным — 3−4 миллиона. У нас открытая граница с Украиной 1084 километра, и никто не знает, где может оказаться это оружие. Мы приняли на своей территории более 160 тысяч украинских беженцев, предоставили им права фактически равные с белорусами.

Поэтому Беларусь старается помочь урегулировать ситуацию в регионе и отношения России с Украиной, отметил Макей. Например — обеспечить комфортные условия для работы в Минске контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди проблем для Беларуси, Макей назвал украинских беженцев, открытую границу в условиях большого числа незарегистрированного оружия, а также взаимные санкции...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Министр иностранных дел Латвии: У нас больше нет вопросов к Беларуси по учениям "Запад-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика