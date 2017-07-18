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Макей: Беларусь страдает из-за конфликта в Украине
19.07.2017 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Минск категорически не приемлет ситуацию, которая существует в треугольнике «Беларусь-Россия-Украина», заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в Минске.
Макей отметил, что белорусская позиция по отношению к событиям в Украине неизменна и была заявлена и много раз подтверждена президентом.
— И Россия, и Украина — для нас самые близкие страны на постсоветском пространстве. Это наши соседи, наши самые главные торгово-экономические партнеры. Мы категорически не приемлем той ситуации, которая существует сегодня в этом треугольнике «Беларусь-Россия-Украина».
Минск выступает за скорейшее разрешение конфликта, потому что испытывает негативное влияние конфликта, добавил министр.
— Беларусь страдает из-за этого конфликта, из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Европейским союзом.
Опасность для Беларуси еще и в том, что в Украине, по официальным данным Киева, на руках — 900 тысяч единиц незарегистрированного оружия.
— А по неофициальным данным — 3−4 миллиона. У нас открытая граница с Украиной 1084 километра, и никто не знает, где может оказаться это оружие. Мы приняли на своей территории более 160 тысяч украинских беженцев, предоставили им права фактически равные с белорусами.
Поэтому Беларусь старается помочь урегулировать ситуацию в регионе и отношения России с Украиной, отметил Макей. Например — обеспечить комфортные условия для работы в Минске контактной группы.
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Среди проблем для Беларуси, Макей назвал украинских беженцев, открытую границу в условиях большого числа незарегистрированного оружия, а также взаимные санкции...
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