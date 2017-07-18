ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ставка рефинансирования в Беларуси 19 июля снижена до 12%

19.07.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Решение о снижении ставки рефинансирования с 13 до 12% Нацбанк сообщил в конце мая 2017 года.

С 19 июля также снизились и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 15 до 14 процентов годовых.

Регулятор заявляет о сохраняемом низком уровне инфляции в Беларуси. Сообщается о положительном влиянии чистого предложения иностранной валюты на уровень ЗВР и стабильность курса белорусского рубля.

Напомним, с начала 2017 года ставка рефинансирования снижалась пять раз: 18 – с 18% до 17% годовых, 15 февраля – до 16%, 15 марта – до 15%, 19 апреля – до 14%, 14 июня – до 13%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о снижении ставки рефинансирования с 13 до 12% Нацбанк сообщил в конце мая 2017 года. С 19 июля также снизились и ставки по постоянно доступным и двусторонним...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей: Беларусь страдает из-за конфликта в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика