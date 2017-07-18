Новый Налоговый кодекс: акцизы, единый налог и лимит выручки для ИП

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Министерство финансов Беларуси опубликовало на своем сайте проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко поручил сделать белорусские налоги простыми и понятными

Поправки в Налоговый кодекс ежегодно принимаются парламентом в пакете бюджетных законопроектов и вступают в силу с 1 января нового года.

Sputnik проанализировал основные изменения, касающиеся бизнеса, а также предлагаемые Минфином новые ставки акцизов, которые затрагивают как производителей подакцизной продукции, так и ее покупателей, поскольку в большинстве случаев рост акцизов приводит к повышению конечной цены товара.

Открыть счет в иностранном банке станет можно?

В числе наиболее значимых предлагаемых нововведений — введение обязательства физлиц и индивидуальных предпринимателей в течение месяца предоставлять органам госуправления сведения об открытых за границей счетах.

Пока физлица могут открыть счет в иностранных банках только с разрешения Нацбанка. Это не касается граждан, которые постоянно проживают в других государствах или имеют там вид на жительство. Между тем, комплексом мер по реализации макропрогноза на 2016-2020 годы предусмотрено снятие такого ограничения.

Очевидно, оно может быть снято в 2018 году, тогда внесение такого пункта в Налоговый кодекс вполне объяснимо.

Новые правила игры для бизнеса

Также новой редакцией предусмотрены положения о передаче сведений о счетах нерезидентов, открытых в Беларуси, налоговым органам стран, с которыми у республики есть соответствующие соглашения.

Лимит выручки, который позволяет ИП не платить НДС, в новой редакции будет указан в рублях и составит 90 тысяч белорусских рублей. Если выручка ИП превысит этот лимит, без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, то он должен будет уплачивать НДС.

Как и прежде, в сумму выручки не будет включаться выручка от деятельности, по которой уплачивается единый налог. Сейчас этот лимит составляет 40 тысяч евро.

Проектом также предусмотрены изменения в выставлении электронных счетов-фактур редакциями СМИ. Предполагается, что редакции получат право создавать один электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) за календарный месяц по реализованным за календарный месяц (минимальный подписной период) через оператора почтовой связи по подписке печатным СМИ.

В случае передачи редакцией печатных средств массовой информации в адрес оператора почтовой связи для реализации подписчикам — физическим лицам электронный счет-фактура редакцией в адрес оператора почтовой связи не выставляется, а направляется на Портал ЭСФЧ в порядке.

Новые ставки единого налога

Также проектом установлены предельные ставки единого налога на ИП и физических лиц. Предусматривается, что местные органы власти, как и раньше, будут устанавливать такие ставки, однако предельные значения их могут вырасти.

Например, в проекте предусмотрено, что единый налог в Минске на торговлю автомобилями может составить 335-575,5 рублей в месяц, тогда как сейчас верхний порог налога составляет 439 рублей в месяц и зависит от места работы ИП.

Также вырастут и ставки налога на сдачу в аренду жилого помещения, верхняя граница по Минску может составить 65,4 рубля.

Акцизы пойдут в рост?

Один из разделов проекта обновленного Налогового кодекса касается ставок акцизов на подакцизные товары. Практически по всем позициям предусмотрен рост.

Так, ставки акцизов на автомобильное топливо планируется повысить на 10%. Здесь стоит вспомнить, что Минфин ежегодно предлагает повысить этот вид акцизов, чтобы, в связи с падением доходности экспорта нефтепродуктов, поддержать бюджет.

Однако ценовая политика концерна "Белнефтехим", который формирует розничные цены на топливо, предусматривает практически зеркальное увеличение отпускных цен для конечного покупателя — в том случае, если государство не идет на прямое субсидирование нефтепереработки.

Итак, поправки в Налоговый кодекс предусматривают повышение ставок акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, в 2 этапа — с нынешних 527,37 рубля до 580,11 рубля за тонну, на бензин класса 5 — с 306,17 до 336,79 рубля.

Ставки акциза на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, предлагается повысить с 226,73 рубля до 249,4 рубля за тонну, на дизтопливо класса 5 — с 167,67 до 184,44 рубля, на дизель с метиловыми эфирами жирных кислот — с 38,6 до 42,46 рубля.

Также ожидается повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

Так, ставки акцизов на крепкие алкогольные напитки и плодовые вина Минфин предлагает поднять на 3,5%, на вина натуральные и шампанские — на 7,5%, акцизы на слабоалкогольные напитки могут вырасти на 7%. Ставки акцизов на пиво планируется увеличить на 2,8%.

Что касается табачной продукции, то ставки акцизов на нее могут вырасти на 15%.

Традиционно белорусский парламент приступает к обсуждению пакета бюджетных документов и поправок в Налоговый кодекс с началом осенней сессии. В минувшем году эти документы вызвали жаркие споры, приведшие к корректировке многих предложений Минфина.