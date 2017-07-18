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Магазины женской одежды Karl Lagerfeld могут появиться в Беларуси

19.07.2017 13:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российская компания BNS Group получила эксклюзивные права на развитие бренда Karl Lagerfeld в Беларуси. Об этом говорится в сообщении одного из лидеров российского рынка fashion ритейла.


Фото: malls.com

«Полученные права включают организацию импорта товара, его дистрибьюцию и открытие монобрендовых магазинов. В торговых точках будет представлена женская линия аксессуаров, одежды и обуви, а также часы, очки и парфюмерия», сказано в ответе на запрос TUT.BY.

Наряду с Беларусью BNS Group получила права на бренд Karl Lagerfeld в России и Казахстане. Первый магазин марки появится весной 2018 года в московском торговом центре «Метрополис», а к 2022 BNS Group планирует открыть не менее 10 магазинов под вывеской Karl Lagerfeld.

Планы относительно Беларуси BNS Group обещает озвучить позже.

Karl Lagerfeld — это товары премиум-сегмента. В последние несколько лет бренды одежды и аксессуаров ценового сегмента выше среднего не занимались активной экспансией на белорусский рынок.

Марку Karl Lagerfeld создает всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд, который работал со многими домами моды. У Karl Lagerfeld около 100 монобрендовых точек продаж по всему миру. Лагерфельд сам разрабатывает каждую коллекцию и рекламную кампанию.

BNS Group обладает правами на дистрибуцию 9 международных брендов, среди которых Calvin Klein, Michael Kors, Topshop, а в 2017 году к ним присоединились Karl Lagerfeld, Coach и Tommy Hilfiger. Розничная сеть компании насчитывает 96 магазинов в 16 городах России, Казахстана и Украины.

 
 
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Karl Lagerfeld - это товары премиум-сегмента. В последние несколько лет бренды одежды и аксессуаров ценового сегмента выше среднего не занимались активной экспансией на...

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