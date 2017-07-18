Ставка рефинансирования в Беларуси 19 июля снижена до 12%

Решение о снижении ставки рефинансирования с 13 до 12% Нацбанк сообщил в конце мая 2017 года.

С 19 июля также снизились и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 15 до 14 процентов годовых.

Регулятор заявляет о сохраняемом низком уровне инфляции в Беларуси. Сообщается о положительном влиянии чистого предложения иностранной валюты на уровень ЗВР и стабильность курса белорусского рубля.

Напомним, с начала 2017 года ставка рефинансирования снижалась пять раз: 18 января – с 18% до 17% годовых, 15 февраля – до 16%, 15 марта – до 15%, 19 апреля – до 14%, 14 июня – до 13%.