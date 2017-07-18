Влажные салфетки для сельского хозяйства начали производить в Дрогичинском районе

ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика» Дрогичинского района наладило выпуск влажных салфеток для нужд сельского хозяйства, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Геннадий Радчук.

Проект был разработан в конце 2016 года. На его реализацию из инновационного фонда Брестского облисполкома направлено Br480 тыс. Был проведен тендер и выбран поставщик оборудования, которым стала турецкая фирма. На ватно-прядильную фабрику аппаратуру доставили в июне. Тогда же начался монтаж новой линии. В настоящее время с конвейера уже сошла первая партия продукции.

Новый продукт востребован в сельском хозяйстве. Одноразовые влажные салфетки предназначены для обработки вымени дойных коров на животноводческих комплексах.

«Это хорошее очищающее средство, служит оно и для профилактики мастита. Наша продукция является импортозамещающей. Ранее она не производилась в Беларуси. Надеемся, что будет пользоваться спросом у сельхозорганизаций», — отметил Геннадий Радчук.

Для изготовления влажных салфеток используется отечественное сырье. Мощности линии позволяют выпускать 600 тысяч упаковок в месяц. Планируется, что первыми новинку опробуют предприятия АПК Брестской области. Затем начнутся поставки в другие регионы страны. В перспективе рассматривается возможность отгрузки продукции в Россию.

На этом модернизация предприятия не закончится. Из областного инновационного фонда Антопольской фабрике выделены средства на реализацию еще двух проектов. Один из них предусматривает производство нетканых материалов аэродинамическим способом холстоформирования. Изделия предназначаются для мебельной и строительной отраслей, автомобильной промышленности. Как планируется, линия заработает до конца текущего года. Помимо этого, будет закуплено современное оборудование для выпуска иглопробивных, термоскрепленных и каландрированных нетканых полотен.

История ватно-прядильной фабрики начинается в 1944 году с образования Антопольского райкомбината. В его состав входили кирпичные заводы, столярные и швейные мастерские, мельницы, кузни, электростанция. В 2003 году предприятие приобретает самостоятельность и акционируется. В настоящее время ОАО специализируется на производстве термоскрепленных нетканых материалов, холстопрошивного ватина, швейных изделий, пряжи.