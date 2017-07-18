Доллар и евро подешевели в среду

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Белорусский рубль немного подорожал к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:

Доллар США — 1,9521

Евро — 2,2480

100 российских рублей — 3,2921

Таким образом, на торгах в среду доллар и евро незначительно подешевели, а российский рубль — напротив, стал дороже. В целом к корзине валют белорусский рубль 19 июля не изменился.

Иная ситуация сложилась на валютных торгах Московской биржи: курс российского рубля несколько снизился к иностранным валютам на фоне понизившихся цен на нефть.