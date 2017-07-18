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Доллар и евро подешевели в среду

19.07.2017 16:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Белорусский рубль немного подорожал к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:

  • Доллар США — 1,9521
  • Евро — 2,2480
  • 100 российских рублей — 3,2921

Таким образом, на торгах в среду доллар и евро незначительно подешевели, а российский рубль — напротив, стал дороже. В целом к корзине валют белорусский рубль 19 июля не изменился.

Иная ситуация сложилась на валютных торгах Московской биржи: курс российского рубля несколько снизился к иностранным валютам на фоне понизившихся цен на нефть.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Подорожал 19 июля российский рубль: теперь за 100 RUB в обменниках берут 3,2821 белорусского.

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