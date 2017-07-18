|
К вечеру французской классики у минской Ратуши появится Эйфелева башня
19.07.2017 16:08 — Новости Экономики | БДГ
22 июля в Минске пройдет третий по счету концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique», посвящённый 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений.
Накануне концерта рядом со сценой будет установлена копия Эйфелевой башни. Каждый желающий сможет приобщиться к этому процессу, сделать незабываемые снимки и в полной мере прочувствовать завораживающую атмосферу Франции.
На самом концерте окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции – баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, являющихся гордостью французской нации. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси – их произведения по праву считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.
Не пропустите изысканный классический вечер и не забывайте принимать участие в фотоконкурсе «Классика у Ратуши с velcom»! Разместите фото в соцсетях с хэштегом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июля в Минске пройдет третий по счету концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique», посвящённый 25-летию со дня установления...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии