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К вечеру французской классики у минской Ратуши появится Эйфелева башня

19.07.2017 16:08 — Новости Экономики | БДГ  
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22 июля в Минске пройдет третий по счету концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique», посвящённый 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений.

Накануне концерта рядом со сценой будет установлена копия Эйфелевой башни. Каждый желающий сможет приобщиться к этому процессу, сделать незабываемые снимки и в полной мере прочувствовать завораживающую атмосферу Франции.

На самом концерте окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции – баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, являющихся гордостью французской нации. Целые эпохи будут звучать на сцене «Классики у Ратуши с velcom»: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси – их произведения по праву считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.

Не пропустите изысканный классический вечер и не забывайте принимать участие в фотоконкурсе «Классика у Ратуши с velcom»! Разместите фото в соцсетях с хэштегом #классикасвелком и получите шанс попасть на специальную фотовыставку, которая будет организована по окончании проекта в августе. На этот раз соревноваться будут и авторы лучших фото на фоне минской «Эйфелевой башни»!

 
Теги: Минск
 
 
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22 июля в Минске пройдет третий по счету концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique», посвящённый 25-летию со дня установления...

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