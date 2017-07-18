VIII Международный Автофестиваль SunDay 2017 прошел в Беларуси при поддержке компании Bosch

VIII Международный автофестиваль SunDay 2017 прошел 15 июля 2017 г. в Гродно на территории «Старого аэропорта».

Компания Bosch традиционно поддерживает автокультуру в Беларуси и в этом году также выступила в качестве партнера мероприятия.

Самый ожидаемый автофестиваль SunDay 2017 предоставил посетителям возможность увидеть более 300 необычных автомобилей из стран ближнего и дальнего зарубежья — Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы, Украины, Германии, Испании и других. Большой популярностью среди гостей пользовался автомобиль, стилизованный под фильм «Смертельная гонка», которого назвали «Mad Mark». К нему выстраивались очереди как для того, чтобы сфотографироваться, так и просто для того, чтобы рассмотреть машину поближе.

Из года в год на фестиваль SunDay прибывает все больше зрителей, и в этом году событие оставило массу эмоций и впечатлений в памяти около 17 000 человек. Внимание посетителей было приковано не только к ярким автомобилям в самых разных номинациях, но и к многочисленным соревнованиям и развлечениям. Одним из них стал конкурс красоты «Мисс SunDay-2017», в котором приняло участие более 180 симпатичных девушек из всей страны.

Помимо этого, гости фестиваля получили возможность посетить спортивный городок и площадки с бесплатными играми, понаблюдать за конкурсом на самый громкий выхлоп, выступлением радиомоделей, а также принять участие в розыгрыше различных подарков, в том числе в викторине Bosch. Рядом с фестивалем был организован палаточный городок.

«Фестиваль SunDay» — один из крупнейших и старейших автофестивалей в Беларуси. С каждым годом мероприятие становится все более масштабным и разноплановым событием, которое вызывает повышенный интерес не только участников, но и гостей фестиваля. Компания Bosch уже на протяжении нескольких лет с радостью оказывает поддержку этому событию, — отметил Дмитрий Скакун, эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис.

В этом году одним из главных подарков для участников и посетителей фестиваля SunDay 2017 стал гигантский аккумулятор Bosch, где все желающие могли бесплатно заряжать свои мобильные устройства. Это является символичной отсылкой к 90-летию с начала производства компанией автомобильных аккумуляторов.

«SunDay-2017 стал одним из самых крупных фестивалей страны: более 300 редких автомобилей из 8 стран и около 17 000 зрителей. 2 000 посетителей разместились с ночевкой в палаточном городке. Чтобы вместить всех желающих, территорию феста увеличили на треть по сравнению с прошлым годом, зрителей развлекали 10 ведущих на трех сценах. Впервые были организованы спортивные городки, а также две большие зоны для детей. В Беларуси мероприятий подобных масштабов больше нет. Для нас самое главное то, что участники и зрители получают массу удовольствия от увиденного. Их эмоции и их рассказы вдохновляют нас на дальнейшую работу. Зрители говорят, что это были лучшие выходные лета. И мы счастливы, читая отзывы в интернете», — отметил организатор фестиваля SunDay-2017 Михаил Кунцевич.

Дневная шоу-программа перешла в вечерний концерт «Ляпис-98» с Сергеем Михалком и завершилась грандиозным «Open Air» до утра с участием Modno, Arston, Ramm, Derell.