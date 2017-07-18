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Штрафбат для директоров, или Куда ушли два топ-менеджера МАЗа?
19.07.2017 17:36 — Новости Экономики | Tut.by
Минский автомобильный завод (МАЗ) покинули два топ-менеджера, имеющие интересную биографию. Впрочем, их место занял еще один не менее авторитетный специалист.
Захарченко
В начале 2015 года
В 2014 году Анатолий Капский говорил, что намерен покинуть пост председателя правления ФК БАТЭ и своим преемником называл как раз Захарченко. Но тот вернулся на МАЗ, и рокировку отложили.
По информации TUT.BY, в скором времени Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования. Захарченко был недоступен для комментариев.
Тютюнов
Максим Тютюнов в конце апреля 2016 года
Информация о том, что Тютюнов не прижился на МАЗе, появилась в начале года. Де-юре стороны разошлись через несколько месяцев. «Контракт закончился, и я не стал его продлевать», — сказал сегодня TUT.BY Максим Тютюнов. От других комментариев он отказался, не стал отвечать на вопрос о своей нынешней деятельности.
Скитов
Но говорить только об уходах с МАЗа будет неверно. С недавних пор коммерческим директором автозавода является Геннадий Скитов, который, по информации «
Согласно биографической справке Скитова, он имеет два высших образования. В 1990 году окончил Белорусский институт механизации и сельского хозяйства (инженер-механик), спустя 14 лет — БГЭУ (экономист-менеджер).
За плечами Скитова работа на руководящих должностях на Борисовском мясокомбинате, минской «Белрыбе», БАТЭ, гродненском «Белкарде» и щучинском «Автопроводе». Но с пищевкой завязал он не по своей воле. Новый карьерный виток случился в холдинге «Автокомпоненты», в который входят три вышеназванных промышленных предприятия. В Щучине Скитов директорствовал с 9 сентября 2013 года по 11 июля 2016 года. После этого его и позвали на МАЗ.
«Минский автозавод стал каким-то штрафбатом для директорского корпуса», — иронизирует информированный собеседник, комментируя данные перестановки и вспоминая
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Минский автомобильный завод покинули два топ-менеджера, имеющие интересную биографию. Впрочем, их место занял еще один не менее авторитетный специалист.
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