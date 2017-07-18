Европарламентарий: Мы не можем звать в Брюссель депутатов от оппозиции и не слушать остальных

Европарламент не может больше не общаться с белорусскими депутатами, потому что в новой ситуации нужны каналы коммуникации с Минском. Об этом в интервью TUT.BY и БелаПАН заявил глава делегации Европарламента по Беларуси Богдан Здроевский. Польский политик рассказал, что Минск слишком медленно движется в Болонскую систему, и почему Евросоюз не может заставить Беларусь не строить АЭС.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Здроевский и его четыре коллеги из Латвии, Литвы и Германии завершают двухдневный визит в Минск.

Парламент Беларуси признан?

Более дюжины лет официальных контактов с нижней палатой белорусского парламента у евродепутатов не было.

— Это было следствием того, что мы не признавали итогов парламентских выборов. И это не изменилось. Но изменилось кое-что другое. В Беларуси нет политзаключенных, мы вернулись к обсуждению других направлений сотрудничества: болонского процесса, авиационного и продуктового контроля.

Таким образом, позиция Европарламента сейчас — вновь открыть каналы коммуникации, заявил Здроевский.

— Мы знаем, что те два оппозиционера, которые появились в парламенте, не были избраны туда демократическим путем. Но у них есть мандаты. Важно учитывать контекст. Мы оценили роль Беларуси в переговорах между Россией и Украиной. Беларусь приняла заседание Комитета регионов и сессию ОБСЕ, не признала аннексию Крыма и не присоединилась к российским санкциям [против стран ЕС].

У возобновления контактов есть и техническая причина, добавил евродепутат. Раньше уже были встречи с ЦИК, сенаторами, и они проходили в том же здании — Доме правительства.

— Мы решили, что неправильно исключать часть парламентариев или часть людей, сидящих в том же здании.

— То есть вы встречаетесь с ними, но все еще не признаете их легитимными депутатами?

— Мы не признаем результатов выборов.

— А самих депутатов тоже не признаете демократически избранными?

— Да, это следует из того, что я сказал. Европарламент не изменил позицию по оценке выборов и избирательного процесса в Беларуси.

Это непризнание, добавил Здроевский, создает формально-правовые препятствия на пути включения белорусских депутатов на полноправной основе в парламентское измерение Восточного партнерства «Евронест».

— Но мы можем предложить другие формы сотрудничества, которые будут адекватными в этой ситуации. Мы ведем переговоры о том, как пригласить белорусских парламентариев на встречи в рамках «Евронеста».

При этом оппозицию продолжат приглашать на заседания, отметил Здроевский.

— И когда мы приглашаем в Брюссель двух депутатов-оппозиционеров, мы не можем быть глухими и слепыми к голосам других парламентариев.

«Мы услышали, что скоро будут послабления с выборами и регистрацией партий»

Одной из тем, которую евродепутаты обсуждали в Минске, стало упрощение визового режима, о чем Минск и Брюссель ведут переговоры уже больше 3 лет.

— Одна из главных целей — снизить цены на визы. Неформально звучат предложения вообще отменить визы для граждан Беларуси.

Другой темой визита стали местные выборы в Беларуси, которые ожидаются 18 февраля 2018 года, а кампания начнется в ноябре.

— Важно, чтобы они прошли в новой и улучшенной избирательной системе. Перед президентскими выборами [2015 года] мы слышали, что некоторые рекомендации ОБСЕ невозможно выполнить из-за того, что осталось мало времени на изменение законов. То же самое мы слышали перед парламентскими выборами. Но перед местными выборами больше времени, и мы надеемся, что изменения будут. И мы услышали, что они будут, что будут послабления в вопросе регистрации политических партий и что все это произойдет до ноября 2017 года, когда начнется кампания.

На встрече с Владимиром Макеем в МИД делегация Европарламента обсудила тему учений «Запад-2017», приглашения на них международных наблюдателей и последствий. «Здесь мы только задавали вопросы, без рекомендаций», — добавил Здроевский.

— Мы говорили о репрессиях в феврале-марте. Мы действительно рады, что нет политзаключенных. Но репрессированных было слишком много, реакция властей была чрезмерно жесткой и непропорциональной. Не появилось политзаключенных, но многие люди отсидели 7−15 суток. Некоторых задерживали превентивно. Мыло много штрафов, высоких по белорусским меркам. Ухудшились условия содержания задержанных.

По словам главы делегации, на прошедших парламентских выборах в 2016 году были некоторые улучшения: большее число наблюдателей и меньше случаев репрессий.

— А потом случился февраль-март и некоторые члены Европарламента вообще предлагали прекратить диалог с Беларусью.

Еще одна тема визита делегации — выполнение Минском дорожной карты по выполнению условий Болонской системы. Здесь Европарламент считает, что Министерство образования Беларуси работает слишком медленно.

— Мы приехали поговорить о сроках и их возможном переносе. Министерство образования оценивает свой прогресс в 80%, мы — в 30%. С правовой точки зрения, мы считаем, что мы правы. Но несмотря на это, очевидно желание двигаться к переменам. И есть интуитивная договоренность отложить срок на год, максимум — два. Мы увеличили расходы на программу Erasmus+ и теперь число студентов из Беларуси, обучающихся в ЕС выросло до двух тысяч. Мы внесли рекомендации по отбору этих студентов.

Евродепутат отметил, что белорусские собеседники иногда перекладывали ответственность за те или иные шаги на другие органы власти, говоря, что это не в их компетенции.

— У нас было 16 встреч, в том числе в Центризбиркоме. И на часть вопросов нам отвечали: это не к нам, это в Минюст. В Министерстве образования нам говорили, что вопрос обязательного распределения студентов — это компетенция Минтруда и соцзащиты.

Здроевский анонсировал слушания или обсуждение ситуации в Беларуси в Европарламенте, вероятно — в мае-июне следующего года, чтобы оценить прогресс на местных выборах, с регистрацией партий, НГО и с Болонским процессом.

— Надеюсь, к тому времени также завершатся переговоры о возможных банковских гарантиях и финансовой помощи Беларуси. Мы не предвосхищаем итогов, но для меня важно поддерживать интерес к Беларуси. И что также важно — как Беларусь реагирует на наши пожелания и комментарии. Никто не навязывает какие-то готовые решение, у Беларуси свой путь. Речь о том, чтобы прийти к результату, который не вызывает озабоченностей.

Поясняя тезис о банковских гарантиях и финансовой помощи, Здроевский отметил, что в специализированных комитетах Европарламента решили, что Беларусь соответствует требованиям, чтобы «получать европейские банковские гарантии на различные формы финансирования».

— Переговоры об этом еще продолжаются, и они выходят за мои компетенции как главы этой делегации. Но мы высказали наше мнение, что Беларусь может получить эти гарантии. Беларусь там шла как часть группы нескольких стран.

«Мы не можем сказать Беларуси: прекратите строить АЭС»

В последних резолюциях Европарламента по Беларуси стали появляться пункты, связанные с БелАЭС. Мы спросили Богдана Здроевского о позиции евродепутатов по этому вопросу, совпадает ли она с жесткой линией Литвы, хотят ли в Европарламенте добиться приостановки строительства.

— Наша цель — безопасность. У нас здесь ограниченный инструментарий воздействия на Беларусь [в вопросе АЭС]. Не используются немецкие или французские технологии, не привлекались европейские средства. Единственный аргумент — близость станции к литовской границе.

По словам Здроевского, были некоторые озабоченности технологией, которую использует Беларусь, строительством станции, мерами безопасности в случае аварии, типу системы охлаждения реактора.

— На этой стадии Беларусь согласилась на определенные процедуры… Но для Европы будет сложно сказать: прекратите строить станцию — особенно, когда АЭС есть в Германии и Франции.

Евродепутат добавил, что у Литвы есть вопросы как к Беларуси, так и к Евросоюзу.

— С одной стороны, их собственная атомная станция была закрыта (Игналинская АЭС — Прим. TUT.BY) из-за несоответствия стандартам безопасности ЕС и спорной технологии. А с другой стороны, не было реакции на строительство АЭС в 30 километрах от их границы.

Поэтому рекомендации Европарламента по БелАЭС касаются технологической безопасности проекта, отметил Здроевский.

По просьбе TUT.BY он также прокомментировал состав делегации Европарламента, которая приехала сейчас в Беларусь. Дело в том, что три из пяти депутатов (из Литвы и Латвии) придерживаются заметно более пророссийской позиции, чем большинство остальных членов Европарламента

— Я не могу оценивать взгляды своих коллег по делегации. Люди сами записывались в делегацию по Беларуси и мне сложно оценить их мотивы. Но я не открою секрет, если скажу, что делегация по Беларуси считается одной из самых проблематичных и не самой привлекательной. В делегации по Австралии или Японии выстраивается очередь коллег (смеется). Поэтому, когда приходит кто-то с интересом к ситуации в Беларуси, я всегда рад.