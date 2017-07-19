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ОБСЕ на заседании контактной группы прокомментировала заявление о новом государстве на Донбассе
19.07.2017 23:17 — Новости Экономики | Tut.by
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность «провокационной риторикой из Донецка». Его позиция отражена в заявлении, с которым журналистов ознакомил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам прошедшего в Минске 19 июля очередного раунда переговоров.
«Я настоятельно призываю стороны воздержаться от любых конфронтационных заявлений или действий, ставящих под угрозу имплементацию Минских соглашений и оспаривающих суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил Курц. — В то же время призываю все стороны конструктивно использовать существующие форматы переговоров, в частности трехстороннюю контактную группу, для выражения своих интересов и решения конкретных вопросов, касающихся людей, живущих на востоке Украины».
Сайдик сообщил, что на прошедшем заседании группы «представитель России подтвердил свое вчерашнее заявление по этому вопросу». «Представители Украины указали на
18 июля глава так называемой донецкой народной республики Александр Захарченко
В руководстве так называемой луганской народной республики заявили, что представители ДНР не обсуждали с ними свою инициативу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В свою очередь полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что создание Малороссии противоречит минскому процессу и является лишь ответом на провокационные заявления Киева.
Президент Украины Петр Порошенко, совершающий визит в Грузию, отметил, что Захарченко не самостоятельная политическая фигура, а марионетка, передающая послания Кремля.
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Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность "провокационной риторикой из Донецка".
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