ОБСЕ на заседании контактной группы прокомментировала заявление о новом государстве на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность «провокационной риторикой из Донецка». Его позиция отражена в заявлении, с которым журналистов ознакомил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам прошедшего в Минске 19 июля очередного раунда переговоров.



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«Я настоятельно призываю стороны воздержаться от любых конфронтационных заявлений или действий, ставящих под угрозу имплементацию Минских соглашений и оспаривающих суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил Курц. — В то же время призываю все стороны конструктивно использовать существующие форматы переговоров, в частности трехстороннюю контактную группу, для выражения своих интересов и решения конкретных вопросов, касающихся людей, живущих на востоке Украины».

Сайдик сообщил, что на прошедшем заседании группы «представитель России подтвердил свое вчерашнее заявление по этому вопросу». «Представители Украины указали на реакцию президента Порошенко , участники от отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили свои прежние заявления», — сказал дипломат.

18 июля глава так называемой донецкой народной республики Александр Захарченко провозгласил создание нового государства — Малороссии. Оно, по словам Захарченко, должно стать правопреемником Украины, обладать внеблоковым статусом, а также стремиться к восстановлению связей с Россией и присоединению к Союзному государству Беларуси и России. Такое решение принято из-за неспособности Киева остановить гражданскую войну на Донбассе, заявил Захарченко.

В руководстве так называемой луганской народной республики заявили, что представители ДНР не обсуждали с ними свою инициативу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Захарченко о создании Малороссии его личной инициативой. «В Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаемся приверженными минским договоренностям», — сказал Песков.

В свою очередь полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что создание Малороссии противоречит минскому процессу и является лишь ответом на провокационные заявления Киева.

Президент Украины Петр Порошенко, совершающий визит в Грузию, отметил, что Захарченко не самостоятельная политическая фигура, а марионетка, передающая послания Кремля.