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У "Экономики на пальцах" есть ряд вопросов к декрету об IT-стране
19.07.2017 22:50 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 20 июля в 15.25.
Не так давно приоткрылась тайна вокруг декрета президента, который должен превратить Беларусь в IT-страну. Наш портал
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Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 20 июля в 15.25.
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У Сергея Чалого много вопросов к авторам декрета об IT-стране.
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