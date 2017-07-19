Программа появится в прямом эфире 20 июля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook .

Не так давно приоткрылась тайна вокруг декрета президента, который должен превратить Беларусь в IT-страну. Наш портал публиковал 9 интересных фактов о документе.

Автор программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый также изучил всю доступную информацию и мнения вокруг этой темы. У него зародились кое-какие сомнения и вопросы к авторам документа, которые он и озвучит в очередной программе.

Также Сергей прокомментирует решения Нацбанка о блокчейне , а именно — о создании сети на основе этой технологии . В то время как весь мир еще только пытается осмыслить это, мы уже внедряем. Но что мы внедряем и не бежим ли мы впереди паровоза?

Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 20 июля в 15.25.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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