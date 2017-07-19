Министры иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности выпустили совместное заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны. Таким образом страны ОДКБ отреагировали на недавно одобренные президентом Польши поправки в закон о сносе советских памятников.



Памятник Благодарности советским воинам в Варшаве. Фото: Reuters

В заявлении указано, что главы МИД стран — членов ОДКБ отдают дань памяти десяткам миллионов соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Министры отмечают, что победы удалось добиться только благодаря объединению усилий многих народов.

«Категорически не приемлем и решительно осуждаем предпринимаемые целенаправленные усилия по переписыванию истории, искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны, попытки героизации нацизма и воинствующего национализма. В связи с этим вынуждены с тревогой констатировать непрекращающуюся кампанию по осквернению памяти тех, кто в годы Второй мировой войны ценой огромных жертв освободил страны Европы от нацистской агрессии и оккупации», — сказано в сообщении.

Министры отмечают, что разделяют чувства граждан, которые «с возмущением воспринимают сообщения о предпринимаемых, в том числе на официальных, включая парламентские, и других уровнях, шагах по ликвидации мемориалов, увековечивающих былое братство по оружию, проявленные жертвенность и героизм в борьбе с фашизмом. Нельзя забывать о том, что современные поколения существуют благодаря Великой Победе и пользуются ее плодами».

В ОДКБ считают, что эти действия являются нарушением резолюции 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 71/179 «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

«Мы вновь заявляем, что государства — члены ОДКБ категорически не приемлют и решительно осуждают целенаправленные надругательства над нашей общей историей. Отмечая вклад народов мира в борьбу с нацизмом, призываем все страны свято чтить память о погибших и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения», — заявили в организации.

Сегодня также Госдума России попросила европейские парламенты и европейские парламентские институты осудить снос советских памятников в Польше, сообщает РБК .

Также 19 июля депутаты израильского Кнессета (парламента) поддержали подавляющим большинством голосов заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, передает ТАСС . Там призвали международное сообщество объединить усилия и не допустить искажения истории, отрицания фактов и осквернения памяти жертв и героев Второй мировой войны.

17 июля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о сносе памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной Армии. В стране насчитали 469 памятников, которые необходимо снести.