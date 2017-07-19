|
Главы МИД ОДКБ выпустили заявление по поводу "войны с памятниками" в Польше
19.07.2017 22:05 — Новости Экономики | Tut.by
Министры иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности выпустили совместное заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны. Таким образом страны ОДКБ
В заявлении указано, что главы МИД стран — членов ОДКБ отдают дань памяти десяткам миллионов соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Министры отмечают, что победы удалось добиться только благодаря объединению усилий многих народов.
«Категорически не приемлем и решительно осуждаем предпринимаемые целенаправленные усилия по переписыванию истории, искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны, попытки героизации нацизма и воинствующего национализма. В связи с этим вынуждены с тревогой констатировать непрекращающуюся кампанию по осквернению памяти тех, кто в годы Второй мировой войны ценой огромных жертв освободил страны Европы от нацистской агрессии и оккупации», — сказано в сообщении.
Министры отмечают, что разделяют чувства граждан, которые «с возмущением воспринимают сообщения о предпринимаемых, в том числе на официальных, включая парламентские, и других уровнях, шагах по ликвидации мемориалов, увековечивающих былое братство по оружию, проявленные жертвенность и героизм в борьбе с фашизмом. Нельзя забывать о том, что современные поколения существуют благодаря Великой Победе и пользуются ее плодами».
В ОДКБ считают, что эти действия являются нарушением резолюции 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 71/179 «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
«Мы вновь заявляем, что государства — члены ОДКБ категорически не приемлют и решительно осуждают целенаправленные надругательства над нашей общей историей. Отмечая вклад народов мира в борьбу с нацизмом, призываем все страны свято чтить память о погибших и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения», — заявили в организации.
Сегодня также Госдума России попросила европейские парламенты и европейские парламентские институты осудить снос советских памятников в Польше, сообщает
Также 19 июля депутаты израильского Кнессета (парламента) поддержали подавляющим большинством голосов заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, передает
17 июля президент Польши Анджей Дуда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также Госдума России попросила европейские парламенты и европейские парламентские институты осудить снос советских памятников в Польше, а депутаты израильского...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии