Спрямление Припяти за европейский счет: экологи протестуют, чиновники ждут инвестиций

В ходе визита в Украину 20-21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на уровне глав двух государств возможно состоится обсуждение возобновления судоходства в рамках проектируемого международного водного пути Е-40. Белорусские экологи начали кампанию против – они страшатся разрушения экостемы на Припяти и радиоактивного загрязнения Днепра.

В официальном сообщении пресс-службы белорусского лидера проект Е-40 не упоминается, но сказано, что Лукашенко обсудит со своим украинским коллегой транспортно-логистическую отрасль.

Между тем, как передает агентство УНН , вице-премьер Украины Геннадий Зубко говорит об этом проекте, как предмете предстоящего обсуждения, и обещает поддержку со своей стороны. «Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка р. Днепр (устье р. Припять — Нижние Жары) к международной сети водных путей категории Е, как ответвление водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии».

Что такое Е-40

Проект «Восстановление магистрального водного пути E-40 на участке Днепр-Висла: от стратегии к планированию» реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина на 2007-2013 гг. От Беларуси в проекте участвуют РУЭСП«Днепро-Бугский водный путь» (ведущий партнер проекта), Брестский облисполком, Фонд содействия развитию международного сотрудничества «Интеракция». Программа финансируется Европейским Союзом в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства. Общий бюджет проекта – 912.657 евро, за которые Морской институт в Гданьске (Maritime Institute in Gdansk) написал технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Как указано на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, стоимость работ по экономическому исследованию соединения Днепр-Висла-Одер составит 0,8-1,0 млн долларов США. Стоимость же самих работ по восстановлению водного пути оценивается в 150-200 млн долларов.

«Республика Беларусь, являясь внутриконтинентальным государством, заинтересована в выходе через этот путь к портам Балтийского моря и включении водных путей республики в сеть внутренних водных путей Западной Европы», – утверждают в Минтрансе.

Экологи жалеют птиц и здоровье киевлян

Белорусские экологи, которые 19 июля начали кампанию «Стоп Е40! Сохраним реки Беларуси в естественном состоянии», утверждают, что реализация проекта затронет ряд особо охраняемых природных территорий и за счет углубления русла Припяти в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника может угрожать загрязнением радионуклидами источники питьевой воды для Киева.

Независимая экономическая экспертиза ставит под сомнение экономическую целесообразность проекта и даже то, можно ли 200-страничный документ ТЭО считать в качестве ТЭО – там нет детальной проработки необходимых работ по углублению руслу Припяти с нынешних 1,5 метров до 2,5 метров, строительства 7 шлюзов и спрямления Припяти не указана стоимость вложений на территории Беларуси.

Против строительства Е-40 высказались администрация национального парка «Припятский», Полесского радиационно-экологического заповедника, Центральный институт комплексного использования водных ресурсов, ряд заказников, а также, как утверждает директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский, экологи получили также отрицательный отзыв на этот проект от Национальной академии наук Беларуси.

«На данный момент порядка 20 неправительственных организаций Беларуси, Польши и Украины подписалось под меморандумом против строительства Е-40. Сначала лета местные жители узнали про этот проект... Идет сбор подписей против проекта», – рассказал Александр Винчевский.

По его словам, «не очень понятно, что будет построено. В самом ТЭО, в котором больше 200 страниц, Беларуси посвящено порядка 10-15 страниц».

«Нас это напугало, потому что чем дальше пойдет этот проект, чем больше денег в него будет вложено, тогда ...приостановить его будет очень сложно. Властям будет очень трудно принять решение откатить назад», – поделился тревогой директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Участник проекта успокаивает: волноваться рано

Интересно, что директор фонда «Интеракция» Иван Щедренок, партнер Комиссии по вопросам развития воднотранспортного соединения Е-40 на участке Днепр-Висла, 19 июня в ходе презентации организованной экологами кампании протеста неожиданно заявил, что его тоже волнует сохранение Припяти. Кроме того, он также имеет претензии к ТЭО. По его словам, «слабой частью ТЭО... является то, что воздействие на окружающую среду действительно не было изучено в достаточной степени».

Иван Щедренок утверждает, что пока решения о восстановлении водного пути Е-40 не принималось и лишь создана рабочая группа между транспортными министерствами Польши и Беларуси. «И ТЭО как таковое еще даже на министерском уровне не принято, потому что окончательной оценки на государственном уровне этих документов так и не произведено было», – подчеркнул директор фонда «Интеракция».

В свою очередь, представитель НИИ водных ресурсов Константин Титов, который привлекался рабочей группой проекта как эксперт, отметил, что ТЭО данного проекта не выступает заменой требуемой законодательством Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). «И проект даже не сформулировал характер тех воздействий, который окажет восстановление Е-40 на водные ресурсы и на окружающую среду», – сказал Титов.

Украинские экологи обращают внимание, что Киев обеспечивается водой из Днепра, поэтому там требуют изучить не приведет ли проект Е-40 к загрязнению реки радионуклидами. Константин Титов подтвердил, что проблему нужно изучать. «Вопрос именно радиационного заповедника и взмучивания донных отложений... Там могут быть наверное донные отложения с какими-то повышенными активностями. Наверное проект мог бы как-то поднять этот вопрос, понять опасно или не опасно. Проект не ответил ни на один экологический вопрос», – сказал представитель НИИ водных ресурсов.

При этом Константин Титов попытался успокоить экологов: «Мы тут обсуждаем то, чего нет». Он сослался на то, что проект Е-40 еще не поступал на экспертизу. Экологи остались при своем мнении, что если не поднимать шум на этом этапе, то потом будет поздно. Судя по высказываниям украинского вице-премьера Геннадия Зубко, в проекте Е-40 многое уже на мази. Украинское правительство готово поддержать спрямление белорусской Припяти за европейский счет.