Александр Лукашенко отправляется с визитом в Украину. Что он обсудит с Порошенко?

Главы Украины и Беларуси проведут вторую встречу за год. На этот раз в Киев на 20-21 июля отправляется Александр Лукашенко. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.



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Прошлый раз президенты встречались в Чернобыльской зоне по обе стороны границы в 31-ю годовщину аварии на ЧАЭС в апреле этого года. Как заявил посол Украины Игорь Кизим в интервью TUT.BY , эта встреча «была ревизией того, что есть, и что нужно делать, чтобы отношения развивались по восходящей». «Были даны конкретные поручения членам правительства и администрации по их направлениям работы, — добавил дипломат. — [Во время визита] стороны будут утверждать конкретные проекты, которые наработают за это время».

По сообщению пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко и Порошенко обсудят торговлю, инвестиции, промышленную кооперацию, нефтехимический комплекс, энергетику, сельское хозяйство, транспортно-логистическую отрасль, развитие межрегионального диалога.

Прямо перед встречей двух президентов, 17−18 июля, в Киеве прошло 25-е заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Товарооборот, кстати, развивается неплохо. В прошлом году стороны устранили ключевые барьеры по доступу на рынки друг друга, включая санитарные требования Минска и украинскую пошлину 39% на некоторые белорусские товары. За январь-май 2017 года товарооборот вырос на 26,7% и достиг 1,7 млрд долларов.

Основа белорусского экспорта — нефтепродукты и продукция машиностроения, украинского — продукция металлургической, машиностроительной и пищевой промышленности, а также поставки электроэнергии.

«Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса», — добавляет пресс-служба президента Беларуси. Эта тема, судя по всему, будет подогрета недавними заявлениями донецких сепаратистов о создании нового государства «Малороссия».

Ожидается, что стороны обсудят и подвисший в воздухе вопрос с вещанием украинского телеканала в Беларуси. Организовать такое вещание президенты договорились на своей первой встрече в 2014 году. С тех пор по разным бюрократическим причинам запуск украинского канала откладывался .

Накануне встречи Порошенко и Лукашенко украинский посол в Минске обсудил эту тему с министром информации Лилией Ананич. Правда, в сообщении посольства это звучало уже как «возможная ретрансляция украинских программ в белорусских кабельных сетях».

Наконец, планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. На прошлой встрече, как рассказал посол Кизим, правительствам двух стран поручили возобновить работу демаркационной комиссии.