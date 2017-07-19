МИНСК, 20 июл — Sputnik. Магазин латвийских продуктов "Рижский куток", который был открыт около года назад возле минского рынка "Комаровка", не закрылся, а временно приостановил работу, сообщили Sputnik в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В мае 2016 года мэр Риги Нил Ушаков, будучи с визитом в Минске, торжественно открыл магазин "Рижский куток", в котором должны были продаваться латвийские продукты. Однако с апреля этого года магазин не работает.

"Это была инициатива его владельцев — приостановить работу. Мы с ними встречались, разговаривали, и они нас заверили, что закрылись ненадолго, а после открытия профиль менять не будут", — сообщил Sputnik представитель ГУПР.

Собеседник Sputnik отметил, что в интервью некоторым белорусским СМИ владельцы магазина жаловались на сложности с доставкой в Беларусь латвийских продуктов для торговли. По их словам, после уплаты налогов, таможенных сборов, платежей за санитарные и другие разрешительные документы прибыли не оставалось, работать было невыгодно. Кроме того, в магазине присутствовали все те латвийские товары, которые и так можно найти на полках практически любого белорусского магазина.

"Говорить о том, что сложно привезти товар — это неправильно. Мы все ходим в наши магазины, покупаем там кофе, цитрусовые, другие продукты, которые сделаны не в Беларуси, но привезены сюда импортерами. И все эти импортеры как-то выживают, даже работают с прибылью", — заметили в ГУПР.

Представитель Мингорисполкма констатировал, что перечень документов для импорта продовольствия в Беларусь един для всех субъектов хозяйствования, независимо от размера бизнеса.

"Кто хочет привезти, тот привозит и работает, мы никому не чиним препятствий", — подчеркнули в ГУПР.

"Все товары, которые они привозили, и так есть у нас. Может быть, надо подумать об обновлении ассортимента. Но они обещали скоро открыться", — добавили в управлении.