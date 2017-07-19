Битва экспертов. Уплотнять Минск или строить в областях: «Люди, которые остаются в провинции, лишают себя нормальной жизни» против «Набирайтесь опыта в Минске и возвращайтесь развивать регионы»

Денис: Я думаю, что Минск нужно уплотнять, не нужно этому препятствовать. Это нормальный процесс, когда люди из регионов стремятся переехать в административный центр страны. Образование, карьера, бизнес, развлечение — все это можно получить только в столице. Каждый имеет право приобрести это здесь и сейчас. Если человек живет в Жабинке и хочет оттуда переехать, ни в коем случае нельзя его ограничивать.

Жизнь слишком коротка, чтобы строить будущее для кого-то. Я бы не хотел оставаться, например, в Жабинке, тратить всю свою жизнь, чтобы сделать из этого населенного пункта экономический центр. К сожалению, такой центр у нас один и все к нему стремятся, это нормально.

Антон: Существует график нерентабельного роста. У нас любой город призван закрывать некие потребности — базовые, социальные и самореализационные. Город растет, а базовые потребности он уже не закрывает. Например, строящееся жилье не покрывает базовые потребности — безопасность и экологичность.

Во многих европейских странах активно развиваются регионы, тем самым увеличивается доход всей страны. Например, многие известные бренды, такие как Apple, Macdonald`, Harley-Davidson , начинали свою деятельность в маленьких провинциальных городах, а потом уже развивались в больших городах. Многие российские проекты отрабатываются в Беларуси, а потом начинают работать в Москве, потому что стоимость ошибок в Беларуси ниже.

Так почему бы не начинать создавать проекты в наших регионах? Минск нельзя назвать слишком плотным городом. Другой вопрос, как у нас строят и уплотняют. В счет парков, зеленых зон, детских площадок? Во многих европейских городах застройка низкоэтажная. Даже в программе развития ООН было принято, что в городах высота жилых объектов должна быть не выше пяти этажей. Мы идем по пути развития Москвы, где люди часами стоят в пробках. Это ждет и нас, что неправильно.