Минпром ведет переговоры с рядом европейских компаний о создании нового модельного ряда автомобилей

Министерство промышленности ведет переговоры с рядом крупных европейских компаний об организации производств нового модельного ряда автомобилей, в том числе с DAF и Volvo. Об этом 20 июля в Минске сообщил заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, выступая на Техническом форуме компании Bosch.

Также, по его словам, планируется создать крупное производство коробок передач. Сейчас ведется поиск технологического партнера.

По мнению Корчика, для реализации подобных проектов у Беларуси есть серьезный технический потенциал, научно-техническая база, грамотные специалисты.

Замминистра отметил, что формы сотрудничества с иностранными компаниями могут быть различными: технологическое партнерство по организации производства, внедрение ноу-хау и новых разработок или 100% иностранное предприятие. «Минпром готов поддерживать реализацию таких проектов и выходить на главу государства для создания дополнительных условий их работы. Можно создавать и совместные предприятия. Мы готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества», — сказал Корчик.

По его словам, сотрудничество Беларуси с Германией развивается очень активно, особенно важно торгово-экономическое, в том числе в плане поставок оборудования для двигателей, автокомпонентов. «С компанией Bosch мы активно сотрудничаем в части топливной аппаратуры. Но хотелось бы развивать контакты и переходить к новым формам сотрудничества, не ограничиваясь лишь поставками в Беларусь автокомпонентов. В перспективе возможно создание у нас производства автокомпонентов Bosch как для внутреннего рынка, так и для рынка Евразийского экономического союза», — сказал Корчик.