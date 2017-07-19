Снова сутки и штрафы. Оппозиционеров судят за пикет во время сессии ПА ОБСЕ в Минске

Суд Центрального района Минска сегодня рассматривает административные дела участников несанкционированного пикета на Октябрьской площади 7 июля, сообщает правозащитный сайт spring.96.org . Тогда оппозиционеры протестовали против учений «Запад-2017» и требовали освободить политзаключенных.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все дела рассматривают два судьи — Виктория Шабуня и Иван Костян. Первым 15 суток получил инициатор акции, активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский. Сам он не пришел в суд, потому что был на похоронах родственника.

Затем штраф в 30 базовых величин (690 рублей) выписали активисту «Моладзі БНФ» Никите Краснокуцкому. Дело другого активиста Андрея Шаренды отправили на доработку в РУВД.

В течение дня будут судить Николая Логвинова, Ольгу Николайчик, Артема Черняка и Леонида Кулакова.

Пикет на Октябрьской площади прошел в один из дней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске. Участники — около 15 человек — сами признавали, что пользуются возможностью, пока в белорусскую столицу приехали делегаты сессии. Милиция не вмешивалась в ход мероприятия.