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Курсы валют на пятницу: доллар и евро подешевели
20.07.2017 14:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл —Sputnik. Доллар и евро подешевели в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, свидетельствуют данные БВФБ.
Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:
Доллар США — 1,9465
Евро — 2,2393
100 российских рублей — 3,2928
Таким образом, доллар и евро на торгах в четверг несколько подешевели. Российский рубль поднялся в стоимости, однако незначительно. В целом к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,08%.
По итогам торгов 20 июля на Московской бирже доллар также подешевел — до 59,06RUB, а стоимость евро в России опустилась до 67,94RUB.
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Поднялся в четверг только курс российского рубля - однако незначительно.
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