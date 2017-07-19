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Курсы валют на пятницу: доллар и евро подешевели

20.07.2017 14:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл —Sputnik. Доллар и евро подешевели в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, свидетельствуют данные БВФБ.

Курсы валют на пятницу: доллар и евро подешевели
© Sputnik/
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Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:

Доллар США — 1,9465

Евро — 2,2393

100 российских рублей — 3,2928

Таким образом, доллар и евро на торгах в четверг несколько подешевели. Российский рубль поднялся в стоимости, однако незначительно. В целом к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,08%.

По итогам торгов 20 июля на Московской бирже доллар также подешевел — до 59,06RUB, а стоимость евро в России опустилась до 67,94RUB.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Поднялся в четверг только курс российского рубля - однако незначительно.

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