КНР построит на Могилевщине заводы по производству говядины и грибов

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Цзянсунская корпорация по зарубежному сотрудничеству (JOC) заключила договоры с ОАО "Могилевский мясокомбинат" и Кричевским райисполкомом на создание производств по производству говядины и выращиванию грибов, сообщили Sputnik в Могилевском облисполкоме.

Там пояснили, что договоры были подписаны на встрече председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и делегации провинции Цзянсу во главе с вице-губернатором Ма Цюлинь.



© Pixabay Беларусь будет поставлять в КНР говядину и мясо птицы

Договор с Могилевским мясокомбинатом предусматривает создание производства говядины для ее последующей поставки на китайский рынок. Второй договор оговаривает условия создания в Кричевском районе предприятия по производству грибов.

"Во время подписания договоров Доманевский и Ма Цюлинь подчеркнули, что совместные инвестпроекты станут началом выхода межрегионального сотрудничества на качественно новый уровень. Они предполагают переход от торговых отношений к кооперации в промышленной сфере и созданию совместных высокотехнологичных производств с целью реализации продукции в третьи страны", — отметили в областной администрации.

Доманевский в ходе встречи высказал мнение, что сторонам нужно уделить и развитию туризма. "Уверен, что в ближайшие два-три года поток туристов между нашими регионами значительно вырастет", — сказал он.

В ходе встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве между управлением спорта и туризма Могилевского облисполкома и китайской корпорацией TUNIU, которая является одной из ведущих туристических компаний КНР.

Доманевский также предложил китайским партнерам подумать о сотрудничестве в нефтехимии, строительной отрасли, машиностроении и альтернативной энергетике, а также о новых направлениях в переработке сельхозпродукции. Он высказал заинтересованность в изучении и применении опыта Китая по созданию в регионе элементов "умных городов" с целью развития инфраструктуры и создания более комфортной среды проживания.

Стороны договорились по итогам визита создать совместную рабочую группу и выработать подходы к реализации намеченных направлений сотрудничества, чтобы при посещении Китая Могилевской делегацией (запланировано нынешней осенью), выйти на конкретные договоренности по новым совместным проектам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко критиковал белорусских чиновников за то, что они не могут предложить китайским партнерам достойные проекты, чтобы освоить кредитные линии, выделенные Минску Пекином.