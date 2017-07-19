В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплоснабжение будущего Еще совсем недавно регулируемое потребление тепла и погодная компенсация казались в России чем-то фантастическим, а сегодня их использование уже предписано...

Еще совсем недавно регулируемое потребление тепла и погодная компенсация казались в России чем-то фантастическим, а сегодня их использование уже предписано действующими нормативами. Многие специалисты задаются резонным вопросом, в каком направлении отрасль теплоснабжения будет развиваться дальше. В компании Данфосс уверены, что будущее за математическим моделированием графиков работы теплосетей и систем отопления зданий на основе прогнозов погоды. Более того, специалисты одного из ведущих мировых производителей энергосберегающего оборудования утверждают, что такая технология уже имеется в их распоряжении и может использоваться в России. Рассказать о ней мы попросили Дмитрий Ахременкова, директора департамента тепловой автоматики компании Данфосс.Дмитрий, прежде чем говорить о технологиях, давайте определим временные рамки. Будущее, это когда? Потому что для многих в России будущее, это установка в доме теплового пункта или даже радиаторных терморегуляторов. У нас ведь до сих пор еще очень много зданий отапливается по-советски, а их обитатели даже не всегда представляют себе, что бывает по-другому.Это хороший вопрос. С одной стороны, будущее, это уже сейчас. Потому что технология, о которой идет речь, действующая, она применяется на реальных объектах, доказала свою эффективность и может использоваться массово. То есть началом отсчета является сегодняшний день. С другой стороны, по-настоящему будущее наступит только после того, как такие решения станут нормой и будут использоваться по умолчанию.Что нужно, чтобы совершить этот переход? Технология предполагает использование принципиально новых инженерных решений?Вовсе нет. Она представляет собой логическое продолжение принципа количественного регулирования отпуска тепла непосредственно в местах потребления. В ходе российской реформы теплоснабжения он повсеместно внедряется вместо качественного, то есть централизованного, регулирования, применявшегося в СССР. И хотя эта реформа еще далека от завершения, мы можем двигаться дальше на тех участках, где в данный момент уже применяется количественное и качественно-количественное регулирование. То есть еще больше повышать эффективность использования тепла и снижать расходы на отопление.Что лежит в основе предлагаемого вами решения?Как я уже говорил, действующие нормативы предписывают отпускать потребителям тепло с использованием принципа качественно-количественного регулирования. Это значит, что помимо централизованногорегулированиятемпературы на источниках должен быть реализован механизм управления подачей теплоносителя непосредственно на тепловых вводах зданий, исходя из нужд потребителей. Это предусмотрено в конструкции автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления. Автоматика не только контролирует расход в соответствии с запрограммированным температурным графиком теплосети, но и корректирует его в режиме реального времени по схеме погодной компенсации, то есть на основании замеров уличной температуры воздуха погодными датчиками непосредственно на здании. В результате получается значительная экономия, поскольку средняя по городу температура может существенно отличаться от температуры в разных районах. Даже особенности расположения конкретных зданий играют огромную роль. Не так давно этот вопрос специально исследовали в МГУ, где установили, что колебания температуры в пределах одного города могут достигать 10 градусов. Мы предлагаем пойти еще дальше и учитывать не только текущую температуру воздуха, но и прогноз погоды на ближайшие часы и дни.Не будет ли избыточной такая точность регулирования? Ведь скорректировать режим отопления недолго, когда автоматика установлена непосредственно в здании.Только на первый взгляд, ведь здания бывают разными. Например, если вы скорректируете режим отопления коттеджа, то эффект почувствуете примерно минут через десять. Для типового панельного дома советской постройки в пять-десять этажей понадобится около часа или чуть больше. А если мы говорим о современном жилом комплексе, занимающем целый квартал, то здесь полный цикл займет сутки. И вопрос не только в комфорте, большая инерция отопительных систем ведет к большим теплопотерям при резких изменениях графика и в моменты пиковых нагрузок. А чтобы сгладить их и менять режим теплоснабжения плавно, нужны не только текущие замеры с датчиков, но и прогноз погоды, на основании которого можно построить математическую модель и оптимальный график с минимальными потерями тепла.Как это происходит на практике?Это облачная программная технология, разработанная финской компанией Leanheat. По сути это программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме оптимизировать работу сети теплоснабжения. Одно из его главных преимуществ заключается в том, что оно не привязано к какому-то конкретному оборудованию, поэтому может использоваться в любых системах, где имеется тепловая автоматика. Оптимизация достигается путем систематических замеров температуры воздуха в помещениях, где устанавливаются специальные датчики, а также посредством учета прогноза погоды. На основании этих данных строится математическая модель тепловой сети, позволяющая прогнозировать потребность в тепле в будущем периоде. В соответствии с этой моделью происходит автоматическая дистанционная корректировка графика подачи тепла.Математическая модель конкретной теплосети должна быть построена заблаговременно и загружена в систему?Нет, программа делает это автоматически, без участия человека. Она анализирует данные, поступающие с датчиков внутри здания, и сопоставляет их с данными уличных датчиков. Таким образом, строится температурная карта здания в каждый момент времени, а по динамике наружных и внутренних температур можно построить модель для каждого помещения и вычислить такие его характеристики, как, например, способность ограждающих конструкций проводить и накапливать тепло. То есть учитывается даже способность здания работать в качестве аккумулятора тепла. Таким образом, удается сгладить пиковые нагрузки, при необходимости начать прогрев помещений заранее, а в других случаях заблаговременно отключить его, чтобы избежать перетопа и не тратить энергию впустую.Вкаких масштабах может использоваться такое решение?Практически в любых. Система позволяет задавать индивидуальный график отопления для каждого отдельного помещения в здании при условии, что вся система его теплоснабжения подключена к облаку Leanheat. Можно использовать и на уровне комплекса зданий, квартала, микрорайона или всей теплосети.Что для этого требуется?Ничего, при условии что на объектах сети или в здании используются технологии регулируемого потребления тепла и установлены автоматизированные тепловые пункты. То есть нужно, чтобы было чем управлять. Там, где еще применяются гидроэлеваторы и ручные задвижки, естественно, ничего не получится.Как это решение интегрировано с продукцией Данфосс, в частности с блочными тепловыми пунктами и узлами управления?В 2016 году компания Danfoss в 2016 году приобрела пакет акций Leanheat и таким образом стала участником этого проекта. Соответственно, мы можем предложить комплексные решения на его основе. Это относится как к новому строительству, так и к тем объектам, где наша тепловая автоматика была установлена ранее, а также к зданиям, в которых она применяется в рамках капитального ремонта. Мы готовы также работать с объектами теплоснабжения, на которых установлено оборудование других производителей.www.danfoss.ru