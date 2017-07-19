В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врезные замки с низким энергопотреблением и полным функционалом Компания АРМО-Системы представила соленоидные замки ST-DB510MLT/ST-DB520MLT марки Smartec, предназначенные для управляемой блокировки и разблокировки дверей от устройств СКУД....

Компания АРМО-Системы представила соленоидные замки ST-DB510MLT/ST-DB520MLT марки Smartec, предназначенные для управляемой блокировки и разблокировки дверей от устройств СКУД. Обе модели относятся к классу замков дед болт, при этом модель ST-DB510MLT является устройством нормально-открытого типа, а ST-DB520MLT нормально-закрытым замком. Новинки оснащены таймером задержки срабатывания с настройкой от 0 до 9 секунд, а также индикатором состояния ригеля и выходом для мониторинга положения двери. Следует отметить, что ригель устройства дед болт выполнен из нержавеющей стали и имеет цельную цилиндрическую конструкцию. При этом ST-DB510/520MLT выделяются высокой силой удержания, равной 1000 килограммов, наработкой на отказ в размере более 500 тысяч циклов и могут устанавливаться на двери любого типа.Два варианта исполнения данного замка дед болт, нормально-открытого, ST-DB510MLT, и нормально-закрытого, ST-DB520MLT, типа, позволяют подобрать модель как для дверей, которые должны открываться при подаче питания, так и для дверей, которые находятся в закрытом состоянии при обесточивании замка. Модель ST-DB510MLT потребуется для таких помещений, как магазины или офисы, через двери которых днем проходит большое количество посетителей, а ночью они должны быть заблокированы. Нормально-закрытый дед болт ST-DB520MLT подойдет для установки на входных дверях помещений или зданий с небольшим человекопотоком.Для предотвращения преждевременного выхода дедболт-ригеля, то есть когда дверь еще не находится в закрытом положении, в ST-DB510MLT и ST-DB520MLT встроен таймер задержки запирания. Его можно настроить на мгновенное срабатывание, а также с задержкой на 3, 6 или 9 секунд, что позволяет исключить поломку ригеля электромеханического замка или дверной конструкции. Немаловажно, что дед болт ST-DB5x0MLТ оснащен светодиодным индикатором, который показывает текущее состояние ригеля, открыто или закрыто.Защиту ST-DB510MLT или ST-DB520MLT от силового взлома обеспечивают врезная конструкция этих замков и материал ригеля дед болт, нержавеющая сталь. Ригель имеет цилиндрическую цельнометаллическую конструкцию с диаметром 12,6 миллиметра и выходом в ответную часть замка на 17 миллиметров, поэтому его невозможно погнуть. Наряду с этим ST-DB5Х0MLT характеризуется длительной наработкой на отказ, что говорит о высокой надежности этого устройства дед болт производства Smartec.Для отслеживания положения створки двери в новые замки дед болт встроен магнитоконтактный датчик, геркон, контакты которого замыкаются, когда дверь находится в закрытом положении, и размыкаются при полном или частичном открытии двери. При этом сигнал с датчика поступает на выход мониторинга, через который он передается на контроллер. Информация от этого датчика замка дед болт также может использоваться для фиксации количества проходов через дверь и для охранной сигнализации.Малое энергопотребление замков Smartec с конструкцией дед болт позволяет подключать их в уже существующие СКУД без наращивания мощности ИБП. Новинка запитывается от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, при этом в дежурном режиме ST-DB5x0MLТ потребляет 150 миллиампер, а в пиковом 900 миллиампер. Каждая модель монтируется в дверь врезным способом, причем данный соленоидный дед болт может устанавливаться на любых дверях, открывающихся внутрь, наружу и маятникового типа. При этом за счет высокой силы удержания эти замки можно применять и на тяжелых створках.www.smartec-security.ru