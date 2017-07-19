В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупнейшие дорожные стройки Москвы ведутся по графику В мае 2017 года заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин подтвердил, что строительство наиболее масштабных автомобильных магистралей столицы завершится в ближайшие...

В мае 2017 года заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин подтвердил, что строительство наиболее масштабных автомобильных магистралей столицы завершится в ближайшие три года. Так, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию Северо-Западную хорду, а в 2019 году Северо-Восточную. Кроме того, в этом году уже будут готовы к открытию первые участки ЦКАД. По словам строителей, поддерживать интенсивные темпы строительства позволяет применение отечественных стройматериалов. В целях скорейшего решения транспортных проблем у большинства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в среднем на год сокращены сроки строительства. Работы длятся не более двух лет или делятся на этапы в случае реализации масштабных проектов. По словам Максима Кирсанова, менеджера группы компаний ПромСтройКонтракт, уложиться в заданные сроки возможно только с помощью активного внедрения и усовершенствования строительных технологий и материалов на внутреннем рынке.Так, например, на стройках ЦКАД на 100 процентов отказались от импортного оборудования и стройматериалов. Все, от металла до строительных лесов, российского производства. Результат замены виден уже сейчас. Сдачу пятого участка ЦКАД с 2018 года перенесли на 2017 год. Еще несколько лет назад выдерживать интенсивный темп, используя только отечественные материалы, казалось невыполнимой задачей. Но на третьем году реализации общегосударственной политики, направленной на импортозамещение, мы видим, что то, что раньше казалось фантастикой, стало реальностью, комментирует эксперт.Для экономии времени и сокращения трудозатрат строителям необходимо оптимизировать процессы на всех этапах строительства. Большое количество элементов транспортных сооружений возводится монолитным способом. И скорость строительства здесь во многом зависит от характеристик опалубки, в частности, ее рабочей поверхности, ламинированной фанеры, делится опытом Артем Ивахненко, инженер-супервайзер группы компаний ПромСтройКонтракт.При работе с хордами и ЦКАД одной из задач было бетонирование опор в условиях ограниченного пространства и сложной инфраструктуры. Наиболее востребованным продуктом среди строителей оказалась разлинованная фанера SVEZA Deck 350 в составе опалубки PSK Delta. Такое простое решение, как заранее нанесенная сетка с шагом 25, 50 и 100 миллиметров, упростило разметку и раскрой фанеры, благодаря чему удалось сократить время работ.Эксперт также добавил, что на сроки строительства, помимо технологичности самого материала, большое влияние оказала и эргономичность упаковки СВЕЗА. Специально установленные под каждой пачкой бруски экономят до 20 процентов времени на погрузочно-разгрузочных работах.Современные технологии и материалы ускоряют проведение строительных работ, что дает надежду на реализацию планов правительства Москвы. В ближайшие три года в городе запланирован ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 100 километров дорог и 20-30 тоннелей, мостов и эстакад. Всего за последние пять лет в Москве построено около 600 километров дорог, что составляет 13 процентов от общей протяженности всех столичных трасс, а также 156 транспортных сооружений.www.sveza.ru