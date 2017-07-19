В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нижнем Новгороде строится жилой комплекс нового поколения Полный контроль микроклимата квартир и своего энергопотребления получат собственники жилья в новом инновационном жилом комплексе Маршал Град, одном из самых...

Полный контроль микроклимата квартир и своего энергопотребления получат собственники жилья в новом инновационном жилом комплексе Маршал Град, одном из самых масштабных проектов, реализуемых в Нижегородской области. Это стало возможным благодаря использованию системных энергоэффективных решений, разработанных компанией Данфосс. Новый комплекс вместит почти 1700 квартир, а сдача его первой очереди запланирована на 2018 год. В состав комплекса войдут четыре кластера, каждый из которых будет образован 25-этажной башней с прилегающими полукольцом секциями высотой 8-12 этажей. Суммарная площадь жилых, административных и офисных помещений каждого кластера превысит 120 тысяч квадратных метров. И во всех зданиях будет горизонтальная двухтрубная разводка системы отопления без стояков внутри квартир.Это значит, что общие стояки пройдут через межквартирные холлы, а каждая квартира получит собственный тепловой ввод через установленные в специальных нишах распределительные шкафы. Здесь разместятся индивидуальные теплосчетчики и регулирующая автоматика. Двухтрубная горизонтальная схема значительно стабильнее и надежнее в эксплуатации, она позволяет гораздо точнее регулировать подачу тепла в помещения, исходя из индивидуальных потребностей каждого собственника.И полностью исключая такие характерные для российского ЖКХ явления, как перетоп и недотоп. Кроме того, в комплексе с квартирными приборами учета такое решение позволит собственникам экономить тепло и платить за него меньше, рассказывает Александр Загряжский, менеджер по работе с крупными проектами и тепловыми сетями компании Данфосс.Как отмечает специалист, все отопительные батареи в помещениях оборудованы автоматическими радиаторными терморегуляторами Danfoss. С их помощью собственники жилья смогут контролировать микроклимат отдельно в каждой комнате и обеспечивать себе оптимальный температурный комфорт. В целом использованное решение экономичнее примерно на 40 процентов по сравнению с традиционными для России зданиями, где такие технологии не применяются.Для оптимизации работы системы теплоснабжения каждый кластер, в соответствии с проектом, разделен на 11 технологических секций, включая двухуровневую подземную парковку на 285 машино-мест. Потребности кластера в тепле и горячей воде обеспечат четыре индивидуальных тепловых пункта, в которых будут установлены блочные тепловые пункты Danfoss заводского изготовления. Четыре узла ввода-учета, пять блоков отопления и пять блоков горячего водоснабжения.В составе блочного теплопункта применены погодные контроллеры ECL310, регулирующие клапаны с электроприводом и пластинчатые теплообменники Ридан. Узлы учета оборудованы ультразвуковыми расходомерами SONO 1500 CT. Автоматика блочного теплопункта позволяет точно определять уровень подачи тепловой энергии в систему отопления.А программируемый погодный контроллер рассчитывает температуру в подающем трубопроводе на основании данных, поступающих с датчиков температуры наружного воздуха и в соответствии с графиком теплоснабжения. Чем ниже температура на улице, тем выше температура теплоносителя. При значительном потеплении отопление может вообще отключаться, при этом контур спроектирован таким образом, что давление на стороне потребителя поддерживается на постоянном уровне.www.danfoss.ru