В суде Центрального района Минска 20 июля продолжился процесс по делу бывших топ-менеджеров Беларусбанка, которых обвиняют в коррупции. Николай Цырто и Геннадий Господарик отказались дать показания в суде, заявив, что ответят на вопросы, только когда допросят всех свидетелей и огласят письменные материалы дела.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

В списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

По словам прокурора Юрия Шерснева, вина подсудимых доказывается их показаниями, показаниями свидетелей, договорами между банком и коммерческими структурами, протоколами обыска по месту работы и жительства.

Напомним, бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик обвиняется в получении взяток на сумму более 215 тысяч долларов, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, он получал откаты от компаний, которые в последующем побеждали в конкурсах на поставку банковского оборудования.

Те же обвинения плюс дача взятки предъявлены и Николаю Цырто, который занимал должность заместителя директора департамента по работе с ценностями. Он, по данным следствия, получил около 500 тысяч долларов в качестве незаконного вознаграждения.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Господарик признал вину в получении взяток, но настаивает, что не злоупотреблял служебными полномочиями. Цырто заявил, что позже ответит на вопрос, признает ли он себя виновным.

В суде объявлен перерыв до 25 июля. Ожидается, что в этот день начнется допрос свидетелей — бывших коллег по банку, а также бизнесменов, которые давали взятки обвиняемым.