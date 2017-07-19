ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ приостановил переговоры о кредите с Беларусью

20.07.2017 18:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Международный Валютный Фонд (МВФ) пока не ведет переговоров с Беларусью о выделении кредита в рамках программы финпомощи, рассказал в рамках регулярного пресс-брифинга в Вашингтоне представитель фонда Уильям Мюррей.

МВФ приостановил переговоры о кредите с Беларусью
© Pixabay
ЕАБР перечислил Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

Он пояснил, что персоналу фонда необходима большая ясность в политике властей по ряду реформ — в области предпринимательства и коммунального хозяйства.

"Переговоры по программе помощи Беларуси пока остановлены. Необходима большая ясность в политике белорусских властей в области свободы предпринимательства и коммунального хозяйства. Миссия вернется в Беларусь во второй половине октября", — сказал он.

Миссия МВФ работала в Беларуси 5-12 июня и проводила с правительством переговоры о текущей ситуации в экономике страны. В октябре эксперты фонда проведут ежегодную миссию МВФ по статье IV.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет.

МВФ, для начала новой страновой программы с Беларусью, настаивает на структурных реформах в республике.

МВФ приостановил переговоры о кредите с Беларусью
© AFP/ EMMANUEL DUNAND
Moody's пророчит рецессию белорусской экономике

В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

Кроме того, МВФ призывает белорусские власти к реформам в управлении госсобственностью, в том числе принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Еще одно требование фонда — сократить бюджетные риски, заняться улучшением делового климата и как можно скорее вступить в ВТО.

Фонд также рекомендует белорусским властям и дальше работать над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонд рассчитывает вернуться к переговорам в октябре, пока же хочет большей ясности в политике белорусских властей по ряду реформ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Бывшие топ-менеджеры "Беларусбанка" отказались дать показания в суде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика