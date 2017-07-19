Беларусь и Евросоюз в третий раз с 2015 года провели диалог по правам человека. Кроме официальной делегации в Брюссель из Минска вылетела группа представителей гражданского общества, которых пустили на часть консультаций. Один из участников встречи, глава Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак поделился с TUT.BY деталями ставшего ежегодным диалога.

Кто там был?

Делегацию ЕС возглавил директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) Томас Майер-Хартинг. Белорусскую — замглавы МИД Олег Кравченко. Накануне он успел обсудить состояние и перспективы отношений Беларуси с ЕС с генсеком ЕСВД Хельгой Шмид, сообщила пресс-служба МИД.

Кроме Кравченко, Минск представляли глава управления общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Бушило, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская, начальник управления по вопросам некоммерческих объединений Минюста Елена Кириченко.

От гражданского общества, кроме Гулака, были главы Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и кампании «Наш Дом» Ольга Карач, Галина Тюрина из «Гендерных перспектив», Павел Вешторд из фонда «Идея» и представитель Ассоциации помощи детям-инвалидом.

Что обсуждали?

Олег Гулак. Фото: БХК

По словам главы БХК, на первой части мероприятия до 14.00 стороны общались без гражданского общества и обсуждали «вопросы общего порядка». С участием представителей НГО Брюссель и Минск обсудили свободу ассоциаций, мирных собраний, слова, гендерные аспекты, проблемы уязвимых групп.

— Это диалог Беларуси и Евросоюза, мы в нем присутствовали с возможностью выступить по всем вопросам. Тему начинал или представитель Беларуси, или Евросоюза. Европейцы были очень хорошо осведомлены в ситуации, очерчивали рамки, как они это видят.

Белорусская сторона, по словам Гулака, выслушивала все замечания, не давала обещаний и не рассказывала о планах изменений.

— Но рефреном звучало: мы услышали, это будет предметом работы, на это будут даны ответы позже. Они не оспаривали, не отказывались говорить, не отрицали проблемы. Просто говорить было, очевидно, нечего, это да. Но по крайней мере, они это услышали.

По словам Гулака, представители гражданского общества обсуждали вопросы регистрации НГО, задержаний, малого числа оправдательных решений в судах, проблемах со свободой СМИ.

— В любом случае важно то, что эти проблемы уже невозможно игнорировать, это всем понятно.

Свои впечатления глава БХК описал так:

— Мне хотелось бы большей дискуссии, более понятных планов и перспектив. Но, опять же, для первых шагов это хорошо, раньше этого не было. И это дает надежду.

Беларусь и ЕС возобновили диалог по правам человека два года назад после шестилетнего перерыва. Первая встреча прошла 28 июля 2015 в Брюсселе. Этот факт лег «в актив» Беларуси во время отмены санкций в феврале прошлого года.

Во второй раз стороны встретились в Минске летом 2016 года. Тогда правозащитников и гражданское общество позвали только на часть встречи о правах людей с ограниченными возможностями и предотвращению домашнего насилия.