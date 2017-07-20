Доходы населения упали вслед за доходностью вкладов

Экономика Беларуси растет, но доходы населения падают. Об этом свидетельствуют данные Белстата за первое полугодие 2017 года. Кажущееся противоречие объясняет эксперт.

По данным официальной статистики у Беларуси в первом полугодии зафиксирован рост экономики: ВВП за это время вырос на 0,9% и зарплаты выросли на 2%. Что же касается такого показателя, как реальные располагаемые денежные доходы населения, то в январе – мае 2017 г. они по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 1,2%. Только в январе реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь составили 95,5% к уровню января 2016 года.

Научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук в интервью БДГ объяснил, что противоречие в таких статистических данных лишь кажущееся. Главной причиной сокращения показателя доходов населения эксперт видит сокращение доходности процентных ставок по депозитам.

«Очень существенно за последние год сократились ставки по депозитам. Если раньше ставки по вкладам в белорусских рублях были в районе 18-19% в номинальном выражении, а в реальном выражении – под 10-12% годовых, то сегодня это 11-12% в номинальном выражении и 4-5% в реальном выражении. Реальная доходность от сбережений существенно снизилась. Поскольку доходность вот этой части снизилась, то это повлияло и на все реальные доходы», – сказал Дмитрий Крук.

Как объясняют в Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6%.

Таким образом, снижение ставок по вкладам – лишь часть истории, объясняющей снижение показателя доходов населения. Вместе с тем именно здесь наблюдается аномалия. «Большинство источников – растут примерно пропорционально экономическому росту экономики страны. Но удельный вес доходов от сбережений – он достаточно существенный в общей структуре доходов населения. И это оказывает влияние на общую сумму», – объясняет эксперт.

Дмитрий Крук резюмирует: «реальные доходы снизились, но они снижаются потому, что в прошлом году процентные ставки по депозитам были чересчур высоки. В этом году они вышли на более адекватный уровень».

При этом представитель BEROC соглашается, что вне зависимости от конкретной причины изменения показателей, статистика свидетельствует «реальные доходы населения сокращаются – это означает, что население продолжает беднеть».

Впрочем, у Дмитрия Крука по этому поводу довольно оптимистические прогнозы. По его мнению, нынешний уровень реальных доходов очень близок к тому, чтобы стабилизироваться. «Тенденция дальнейшего сокращения доходов весьма скоро иссякнет – думаю в течение двух-трех месяцев. В ближайшей статистике будет или нулевой рост или даже, возможно к концу года, – положительный рост».

Экономист при этом напоминает, что за последние три года среднее домохозяйство потеряло до 15% своих доходов. За счет этого сократились сбережения населения – люди пытаются за счет своих прежних сбережений поддерживать свой старый уровень потребления при новых, снизившихся доходах.

Белстат фиксирует неравенство в доходах в регионах Беларуси. Так, в Брестской, Гомельской и Могилевской областях наиболее высокий удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (8,7%, 8,1% и 7,6% соответственно). Сейчас в среднем на душу населения он составляет в Беларуси 183,82 рубля (около 81,68 евро).

Самые зажиточные люди проживают в Минске. Здесь самая большая группа (25,2%) получают доходы более 600 рублей (266,62 евро) – верхняя планка в данных Белстата. В регионах доля населения с такими доходами в два раза меньше. Наиболее распространенный уровень дохода по Беларуси, его получает 16,6% жителей страны, – находится в пределах 400-500 рублей (177,75 – 222,18 евро).

При этом Дмитрий Крук отмечает также неравенство доходов городского и сельского населения. Именно сельские районы пострадали больше – особенно в Гомельской и Могилевской областях. По словам эксперта, «там 15% от всего сельского населения находится за чертой бедности. Это весьма существенно».