Вечером 20 июля в Киев прибыл президент Беларуси и официальная белорусская делегация. Самолет президента приземлился в аэропорту «Борисполь». Регулярный рейс «Белавиа», на котором летели белорусские чиновники — в аэропорту «Киев» в Жулянах.



По трапу Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей. Предположительно, чиновники летели бизнес-классом. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»



На переднем плане: слева министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, справа — министр культуры Беларуси Борис Светлов. Сзади — министр информации Беларуси Лилия Ананич. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»



На этом снимке, второй слева — предположительно, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»



Василий Семашко общается с встречающими украинскими чиновниками. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»



Boeing 737 авиакомпании «Белавиа», на котором в Киев прибыла официальная делегация. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину вечером 20 июля. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщила пресс-служба президента Беларуси.



Александр Лукашенко в международном аэропорту Борисполь, 20 июля 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Напомним, 20−21 июля Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Киеве. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

Президенты обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.