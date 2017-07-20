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Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом "Белавиа", президент - отдельно

21.07.2017 07:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вечером 20 июля в Киев прибыл президент Беларуси и официальная белорусская делегация. Самолет президента приземлился в аэропорту «Борисполь». Регулярный рейс «Белавиа», на котором летели белорусские чиновники — в аэропорту «Киев» в Жулянах.


По трапу Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей. Предположительно, чиновники летели бизнес-классом. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

На переднем плане: слева министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, справа — министр культуры Беларуси Борис Светлов. Сзади — министр информации Беларуси Лилия Ананич. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

На этом снимке, второй слева — предположительно, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

Василий Семашко общается с встречающими украинскими чиновниками. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

Boeing 737 авиакомпании «Белавиа», на котором в Киев прибыла официальная делегация. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину вечером 20 июля. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщила пресс-служба президента Беларуси.


Александр Лукашенко в международном аэропорту Борисполь, 20 июля 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Напомним, 20−21 июля Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Киеве. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

Президенты обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

 
 
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Самолет президента приземлился в аэропорту "Борисполь". Регулярный рейс "Белавиа", на котором летели белорусские чиновники - в аэропорту "Киев" в Жулянах.

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